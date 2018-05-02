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Торжества 1 мая в Ленобласти собрали около 22 тысяч участников
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Торжества 1 мая в Ленобласти собрали около 22 тысяч участников 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Традиционные мероприятия посвященные Празднику Весны и Труда, несмотря на прошедшие дожди, посетили около 22,3 тыс. жителей и гостей Ленинградской области.
В день Первомая во всей Ленинградской области прошли праздничные концерты, митинги и другие мероприятия, рассчитанные на любой возраст. Так, в Сосновоборском городском округе состоялись первомайское шествие, а также хоровой праздник «Поющий город». Для тихвинцев работал «Городской пикник», концертно-развлекательная программа на фестивальной площадке парка «Эрувиль-Сен-Клер».
В Кингисеппе провели молодежный флешмоб «Первомай» и патриотическую акцию «Георгиевская ленточка», состоялись радиоконцерт «Любимые песни Первомая» и городской пикник на пешеходном бульваре.
Жители Волхова объединились на торжественном шествии, концерте, турнире по мини-футболу и гуляниях «Пикник „Ильинский парк“.
Всеволожцы приняли участие в игровой спортивно-конкурсной программе „Мир! Труд! Май!“, а сертоловчане посетили ярмарку народных промыслов и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
В Лодейном Поле работала фотозона „Мир. Труд. Май“, прошли „Праздничная маевка“, концерт и акция „Георгиевская ленточка“.
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