Пермякам расскажут, как действовать в случае нападения клеща

Тёплые дни, наступившие в Прикамье — хороший повод отправиться за город на отдых или шашлыки. Однако не стоит забывать, что лес — это ареал обитания клещей — опасных переносчиков вирусных инфекций. Сезон их активности уже открыт. За первые две недели от их укусов пострадало около 20 человек. Однако статистика за праздничные дни пока не подведена.

С 1 мая в Прикамье начала работать «горячая» телефонная линия Управления Роспотребнадзора , где всем обратившимся расскажут, как действовать в случае нападения клеща. Позвонить на неё можно будет до 15 мая.

«Эпидемиологи напомнят о правилах индивидуальной защиты, расскажут, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, — говорится в сообщении пресс-службы. — Дадут алгоритм куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеша. Расскажут, какие основные признаки болезни. Подскажут где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита. Дадут график работы лабораторий.