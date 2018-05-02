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Пермякам расскажут, как действовать в случае нападения клеща
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Пермякам расскажут, как действовать в случае нападения клеща 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Тёплые дни, наступившие в Прикамье — хороший повод отправиться за город на отдых или шашлыки. Однако не стоит забывать, что лес — это ареал обитания клещей — опасных переносчиков вирусных инфекций. Сезон их активности уже открыт. За первые две недели от их укусов пострадало около 20 человек. Однако статистика за праздничные дни пока не подведена.
С 1 мая в Прикамье начала работать «горячая» телефонная линия Управления Роспотребнадзора, где всем обратившимся расскажут, как действовать в случае нападения клеща. Позвонить на неё можно будет до 15 мая.
«Эпидемиологи напомнят о правилах индивидуальной защиты, расскажут, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, — говорится в сообщении пресс-службы. — Дадут алгоритм куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании клеша. Расскажут, какие основные признаки болезни. Подскажут где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита. Дадут график работы лабораторий.
Звонков пермяков ждут по телефону 8 (342) 236-51-90 с 10.00 до 17.00, жителям края обращаться в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Восточный территориальный отдел, г. Чусовой 8 (34-256) 4-09-94  Западный территориальный отдел, г. Пермь 8 (342) 282-78-92  Центральный территориальный отдел, г. Пермь 8 (342) 229-96-30  Коми-Пермяцкий территориальный отдел, г. Кудымкар 8 (34-260) 4-52-31  Северный территориальный отдел, г. Соликамск 8 (34-253) 4-23-03  Южный территориальный отдел, г. Чайковский 8 (34-241) 4-51-52.
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