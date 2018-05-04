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2-й Московский Мотофестиваль в столице пройдет под лозунгом «На дороге все равны»
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2-й Московский Мотофестиваль в столице пройдет под лозунгом «На дороге все равны» 

Авторадио 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Он пройдет при поддержке Авторадио. Сбор — в 9 утра на проспекте академика Сахарова. Колонна начнет движение в 11:30 по Садовому кольцу, проедет по проспекту Мира до прошлогодней площадки у памятника «Рабочий и Колхозница», а затем, развернувшись, двинется снова в центр, салютуя самой себе. Так все участники пробега встретятся друг с другом на дорогое, это станет символом единения мотоциклистов, говорят организаторы. Финиширует парад в 12:30 на Воробьевых горах. На этом программа праздника не заканчивается. В программе — байк-шоу, мастер-классы от ведущих мотоспортсменов. А в 17.00 начнется большой рок-концерт Авторадио. Выступят группы Моральный кодекс, «Серьга», «Ва Банк», «Приключения электроников» и многие другие. Вход для всех свободный.
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