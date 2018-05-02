В Феодосии пьяный «трудящийся» чуть не утонул в море

По информации спасателей, мужчина был сильно пьян. Он решил спрыгнуть в воду в районе причала Нефтяника, но самостоятельно выбраться на берег не смог.

"Спасатели бросили круг утопающему, подтащили к пирсу, затем в воде надели ему спасательный жилет, после чего пострадавшего подняли на пирс, где была оказана доврачебная помощь. По прибытию скорой помощи пострадавший передан медикам. С предварительным диагнозом сильное алкогольное опьянение, переохлаждение легкой степени, а также неполное утопление в воде спасенный, 1984 года рождения, был госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу", — уточняется в сообщении.

В Феодосии спасатели вытащили из воды пьяного мужчину

В чрезвычайном ведомстве в канун купального сезона настоятельно рекомендуют жителям и гостям полуострова не устраивать заплывы в нетрезвом состоянии и не купаться в несанкционированных местах.