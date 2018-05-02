Ещё
В Феодосии пьяный «трудящийся» чуть не утонул в море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Феодосии пьяный «трудящийся» чуть не утонул в море 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. В Феодосии местный едва не утонул в море накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.
По информации спасателей, мужчина был сильно пьян. Он решил спрыгнуть в воду в районе причала Нефтяника, но самостоятельно выбраться на берег не смог.
"Спасатели бросили круг утопающему, подтащили к пирсу, затем в воде надели ему спасательный жилет, после чего пострадавшего подняли на пирс, где была оказана доврачебная помощь. По прибытию скорой помощи пострадавший передан медикам. С предварительным диагнозом сильное алкогольное опьянение, переохлаждение легкой степени, а также неполное утопление в воде спасенный, 1984 года рождения, был госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу", — уточняется в сообщении.
В Феодосии спасатели вытащили из воды пьяного мужчину
В чрезвычайном ведомстве в канун купального сезона настоятельно рекомендуют жителям и гостям полуострова не устраивать заплывы в нетрезвом состоянии и не купаться в несанкционированных местах.
РИА Новости Крым: последние новости
Цеков рассказал о возможных вариантах реконструкции площади Ленина Фронтовая стопка и цветы в память о погибших: маевка на Ангарском перевале Крымские древние греки, или Дикое поле счастья и любви
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум47
Минобороны Армении выступило с требованием349
МЧС экстренно обратилось к москвичам23
Москва предостерегла от лишения РФ права вето248
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»25
Видео
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
01:58
Терезе Мэй выставили ультиматум
Экономика В мире
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
00:19
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США
Оружие Войска
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
00:59
Раскрыт секрет популярности Бузовой
Шоу-бизнес
00:58
Минобороны Армении выступило с требованием
СНГ В мире
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение