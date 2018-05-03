Свыше 90 тысяч человек отпразднуют День Победы в Подмосковье

Более 90 тысяч человек примут участие в праздновании Дня Победы в подмосковных парках культуры и отдыха. Об этом в четверг, 3 мая, сообщается на сайте правительства Московской области.

«В День Победы в 40 подмосковных парках культуры и отдыха пройдет более 70 мероприятий, посвященных этому празднику. Среди мероприятий — акция «Георгиевская ленточка», викторины, конкурсы, мастер-классы, концерты», — рассказала министр культуры региона Оксана Косарева

К примеру, в городском парке культуры и отдыха Щелковского муниципального района проведут историческую реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны, полевую кухню смогут попробовать посетители парка культуры и отдыха городского округа Жуковский, уточняется в сообщении.

17 апреля министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская сообщила о решении правительства оказать материальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны перед 9 Мая. Выплаты будут направлены более чем 87 тысячам человек.