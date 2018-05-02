Посетителей парка «Останкино» в День Победы научат танцевать вальс и фокстрот

Александра Твардовского, «Основная программа ВДНХ будет сосредоточена на зеленых площадках парка „Останкино“. А главной темой дня станет преемственность поколений — продолжение Победы военной в победах и буднях мирного времени. С 12:00 до 21:00 всех гостей парка ждет музыкальный концерт с участием известных московских артистов и творческих коллективов. Также зрителям будет представлена музыкально-поэтическая программа „Весна Победы“, в которую вошли всеми любимые произведения авторов военных поколений — Арсения Тарковского Валерия Гаврилина и многих других. С 12:00 до 19:00 на танцевальной ретро-площадке пройдут мастер-классы, где все желающие смогут научиться танцевать фокстрот, танго и вальс», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что главной темой празднования 9 мая в парке станет преемственность поколений.

Кроме того, частью праздничного дня станет интеллектуальная программа, подготовленная лекториями « Москва глазами инженера», Ex Libris и Inlearno. Гости смогут принять участие в исторических конкурсах и викторинах. Вечером в импровизированном кинозале, гости выставки увидят романтическую трагикомедию Владимира Мотыля «Женя, Женечка и „Катюша“.

Также на всей территории парка „Останкино“ гостей будут ждать выставки от ведущих вузов Москвы, фотовыставка „От поколения к поколению“. Здесь же пройдет акция „73 слова о Победе“, а также будут работать интерактивные площадки, проводиться различные мастер-классы, предусмотрена и детская программа.