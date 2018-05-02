Нижегородец уехал на заработки и пропал

фото ПСО ВолонтерНижегородец уехал на заработки и пропал23 апреля, 30-летний Михаил Толокнов уехал из дома и не вернулся. Мужчина отправился на заработки в Москву . Последний раз Михаил выходил на связь 29 апреля.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы короткие русые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку, черную вязаную кофту, черные штаны и коричневые ботинки.

Особые приметы: нос сломан, почти отсутствуют зубы, татуировка на груди и левой руке, шрам на правой ноге.

При себе имел: сотовый телефон, военный билет, темно-синяя сумка с полосками серого цвета.