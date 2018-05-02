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Нижегородец уехал на заработки и пропал
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Нижегородец уехал на заработки и пропал 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото ПСО ВолонтерНижегородец уехал на заработки и пропал23 апреля, 30-летний Михаил Толокнов уехал из дома и не вернулся. Мужчина отправился на заработки в Москву. Последний раз Михаил выходил на связь 29 апреля.
Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы короткие русые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку, черную вязаную кофту, черные штаны и коричневые ботинки.
Особые приметы: нос сломан, почти отсутствуют зубы, татуировка на груди и левой руке, шрам на правой ноге.
При себе имел: сотовый телефон, военный билет, темно-синяя сумка с полосками серого цвета.
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