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Железнодорожный вокзал в Петрозаводске оцепила полиция
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Железнодорожный вокзал в Петрозаводске оцепила полиция 

Карельские вести 2 часа назад
Сотрудники ОМОН выезжали на обезвреживание подозрительного предмета на перроне.
В понедельник, 30 апреля, в дежурную часть Отдела Росгвардии по Республике Карелия поступила информация о том, что на перроне железнодорожного вокзала Петрозаводска находится подозрительный пакет, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН незамедлительно выехали на указанный объект. Пакет и близлежащая территория были детально обследованы,
— говорится в сообщение.
Как выяснилось в ходе проверки, в пакете находился бытовой мусор, который опасности не представлял.
По материалам: ptzgovorit.ru
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