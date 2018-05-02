Железнодорожный вокзал в Петрозаводске оцепила полиция

Сотрудники ОМОН выезжали на обезвреживание подозрительного предмета на перроне.

В понедельник, 30 апреля, в дежурную часть Отдела Росгвардии по Республике Карелия поступила информация о том, что на перроне железнодорожного вокзала Петрозаводска находится подозрительный пакет, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН незамедлительно выехали на указанный объект. Пакет и близлежащая территория были детально обследованы,

— говорится в сообщение.

Как выяснилось в ходе проверки, в пакете находился бытовой мусор, который опасности не представлял.