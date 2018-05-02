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Сотрудничество с Россией способствует укреплению мира, заявили в Пакистане
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Сотрудничество с Россией способствует укреплению мира, заявили в Пакистане 

РИА Новости 2 часа назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая — РИА Новости. Пакистан рассматривает РФ как важного глобального игрока, сотрудничество с которым будет способствовать укреплению мира и стабильности в азиатском регионе, говорится в распространенном сообщении пакистанского МИД.
"Пакистан рассматривает Россию как важную глобальную силу, значимого партнера по развитию, а также одного из важных гарантов региональной стабильности. Мы считаем, что долгосрочное многоплановое стратегическое партнерство двух стран будет взаимовыгодным для наших народов, а также послужит укреплению мира и стабильности в регионе", — сказано в сообщении МИД, приуроченном к 70-летию установления дипломатических отношений между РФ и Пакистаном.
В ведомстве отметили, что дружественные российско-пакистанские отношения динамично развиваются, превращаясь в зрелое партнерство. «Наши отношения сегодня характеризуются взаимным доверием, общностью интересов и совпадением мнений по важным региональным и глобальным вопросам. Оба наших государства… поддерживают общее стремление к региональному развитию и процветанию», — указали в пакистанском МИД.
Развитие двусторонних отношений, добавили в ведомстве, стимулируется постоянными контактами на высоком уровне и сотрудничеством в таких сферах, как торговля и финансы, промышленность и сельское хозяйство, безопасность и оборона, образование, технологии, энергетика, развитие инфраструктуры.
"Наши две страны также тесно сотрудничают на площадках международных организаций, включая ООН. Россия решительно поддержала вступление Пакистана в ШОС, что создает еще одну полезную платформу для тесного сотрудничества по вопросам, приставляющим взаимный интерес", — подчеркивается в сообщении.
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