Сотрудничество с Россией способствует укреплению мира, заявили в Пакистане

"Пакистан рассматривает Россию как важную глобальную силу, значимого партнера по развитию, а также одного из важных гарантов региональной стабильности. Мы считаем, что долгосрочное многоплановое стратегическое партнерство двух стран будет взаимовыгодным для наших народов, а также послужит укреплению мира и стабильности в регионе", — сказано в сообщении МИД, приуроченном к 70-летию установления дипломатических отношений между РФ и Пакистаном.

В ведомстве отметили, что дружественные российско-пакистанские отношения динамично развиваются, превращаясь в зрелое партнерство. «Наши отношения сегодня характеризуются взаимным доверием, общностью интересов и совпадением мнений по важным региональным и глобальным вопросам. Оба наших государства… поддерживают общее стремление к региональному развитию и процветанию», — указали в пакистанском МИД.

Развитие двусторонних отношений, добавили в ведомстве, стимулируется постоянными контактами на высоком уровне и сотрудничеством в таких сферах, как торговля и финансы, промышленность и сельское хозяйство, безопасность и оборона, образование, технологии, энергетика, развитие инфраструктуры.