На старом Бельском мосту монтируют второй деформационный шов

Работы на старом Бельском мосту не прекращаются даже в майские праздники. За эти дни рабочие успели завершить монтаж нового деформационного шва над опорой № 11. Кроме того, на сегодняшний день устанавливается новый деформационный шов над опорой № 1. Также ремонтной бригаде предстоит заменить дефектное перильное ограждение и отремонтировать тротуары на околошовных участках.

Мэр Уфы Ирек Ялалов неоднократно заявлял, что ремонт старого Бельского моста будет завершён ко Дню города, 12 июня.

— На сегодняшний день аварийно-восстановительный ремонт идет по графику, — сообщают в пресс-службе городской администрации.