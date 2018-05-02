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На старом Бельском мосту монтируют второй деформационный шов
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На старом Бельском мосту монтируют второй деформационный шов 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Работы на старом Бельском мосту не прекращаются даже в майские праздники. За эти дни рабочие успели завершить монтаж нового деформационного шва над опорой № 11. Кроме того, на сегодняшний день устанавливается новый деформационный шов над опорой № 1. Также ремонтной бригаде предстоит заменить дефектное перильное ограждение и отремонтировать тротуары на околошовных участках.
Мэр Уфы Ирек Ялалов неоднократно заявлял, что ремонт старого Бельского моста будет завершён ко Дню города, 12 июня.
— На сегодняшний день аварийно-восстановительный ремонт идет по графику, — сообщают в пресс-службе городской администрации.
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