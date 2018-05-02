Ещё
СМИ сообщили о перехвате российским Су-27 самолета США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о перехвате российским Су-27 самолета США 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В СМИ появилась информация о перехвате российским Су-27 самолета США нал Балтийским морем. Перехвачен американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN. «На близком расстоянии самолеты находились порядка девяти минут», — заявил источник, который также оценил сближение как «непрофессиональное». Также перехват был назван безопасным. Напосним, что Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии в тот момент, когда стабилизация обстановки в стране была необратимой. «Особо хотел бы подчеркнуть: те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да собственно, её и завершили через два дня после нанесения этих ударов», — прокомментировал Шойгу.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Митингующие работники «Пассажиравтотранса» потребовали расследования в отношении мэрии Депутат Госдумы Алексей Куринный против переименования площади Ленина в Ульяновске Назначен новый полпред губернатора Ставрополья в Кавминводах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США261
Киев назвал три варианта возвращения Донбасса110
Сеул решил судьбу войск США251
В Армении началась тотальная блокировка329
Летучая проклинает «Ревизорро»5
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение