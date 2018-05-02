СМИ сообщили о перехвате российским Су-27 самолета США 

В СМИ появилась информация о перехвате российским Су-27 самолета США нал Балтийским морем. Перехвачен американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN. «На близком расстоянии самолеты находились порядка девяти минут», — заявил источник, который также оценил сближение как «непрофессиональное». Также перехват был назван безопасным. Напосним, что Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии в тот момент, когда стабилизация обстановки в стране была необратимой. «Особо хотел бы подчеркнуть: те удары, которые были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да собственно, её и завершили через два дня после нанесения этих ударов», — прокомментировал Шойгу.