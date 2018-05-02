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«Крылья Арктики». ЛУКОЙЛ помогает развивать легкую авиацию на Ямале
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«Крылья Арктики». ЛУКОЙЛ помогает развивать легкую авиацию на Ямале 

ИА Север-Пресс 21 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
Авиапарк Федерации легкой и сверхлегкой авиации «Крылья Арктики» ЯНАО пополнил третий самолет-амфибия Л-42М. Это стало возможным при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).
Финансирование проекта ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и правительством ЯНАО.
Легкомоторные суда федерации применяются при патрулировании территории Ямальского, Надымского и Таркосалинского лесничеств. Совместно с департаментом по науке и инновациям ЯНАО выполняются научные экспедиции на Гыданский полуостров, острова Вилькицкого и Белый.
В ближайшее время в авиапарке «Крыльев Арктики» появится еще одна уникальная модель самолета-амфибии. В Самаре НПО «Авиатех» завершает строительство семиместного Л-172. Он разработан с учетом индивидуальных потребностей федерации и повышенных требований для полетов в арктических условиях, — сообщили Агентству нефтегазовой информации в пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Также при содействии нефтяников в начале 2018 года сотрудники региональной организации приступили к занятиям в открывшейся школе первоначального обучения пилотов сверхлегких воздушных судов. Новички совершают полеты на учебно-тренировочном самолете А-22 СВ «Аэропакт», приобретенном при поддержке ЛУКОЙЛа. Первая группа из шести человек успешно прошла двухмесячные курсы по пилотированию. Налет каждого ученика составил 28,5 часа. По итогам обучения выданы лицензии пилотов легкой и сверхлегкой авиации.
Кроме того, компания помогла в обустройстве базы федерации: в одном из ангаров для хранения и обслуживания авиационной техники залиты полы с полимерным обеспыливающим покрытием, на территории взлетно-посадочной полосы и перрона посеяна специальная трава для укрепления грунта, которая позволит сохранить его от размывов.
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