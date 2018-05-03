Закроют дорогу от пронырливых пешеходов: на улицах Самары установят ограждения

Департамент городского хозяйства и экологии Самары озаботился безопасностью пешеходов. Ведомство ищет подрядчика для установки ограждений вдоль дорог. Как говорится в сообщении на сайте госзакупок, на это потратят 5,9 миллиона рублей.

— Адресный список выдадут подрядчику на руки в течение 10 дней после подписания контракта. Пешеходные ограждения предназначены для предотвращения неконтролируемого выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах, — говорится в техзадании департамента.

Одним из самых опасных участков в городе сейчас является участок улицы XXII Партсъезда — около рынка «Норд». Здесь пешеходы переходят дорогу в неположенном месте, чтобы сократить путь до остановки общественного транспорта. Как результат — несколько смертельных ДТП. Еще год назад власти сообщали, что здесь установят ограждения.

Также сотрудники департамента запланировали установку более 600 новых дорожных знаков. Треть из них — «Пешеходный переход». Подрядчику заплатят 4,09 миллиона рублей.