Дорожные ограждения в Самаре выкрасят в единый цвет

В ближайшее время в Самаре обновят краску на дорожных ограждениях. Их оформят в единой цветовой гамме. Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

— Сейчас ограждения в каждом районе отличаются по цвету. Во время ДТП их часто ломают, а мы должны их заменять как можно более оперативно. Чтобы успевать в срок, мы их выкрасим в серый цвет, — пояснил Виктор Ненашев.

Вместе с ограждениями рабочие обновляют краску и на бордюрах. Все работы завершат в мае.