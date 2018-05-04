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Дорожные ограждения в Самаре выкрасят в единый цвет
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Дорожные ограждения в Самаре выкрасят в единый цвет 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В ближайшее время в Самаре обновят краску на дорожных ограждениях. Их оформят в единой цветовой гамме. Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
— Сейчас ограждения в каждом районе отличаются по цвету. Во время ДТП их часто ломают, а мы должны их заменять как можно более оперативно. Чтобы успевать в срок, мы их выкрасим в серый цвет, — пояснил Виктор Ненашев.
Вместе с ограждениями рабочие обновляют краску и на бордюрах. Все работы завершат в мае.
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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