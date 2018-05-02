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Где служил Аслан Масхадов в советское время
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Где служил Аслан Масхадов в советское время 

Русская семерка 34 минуты назад
Фото: Русская семерка
В девяностые годы имя Аслана Масхадова знали все. Одни называли его террористом, другие — борцом за независимость. Помощник Джохара Дудаева и президент непризнанной республики успел сделать неплохую карьеру еще в советское время.
В Ленинградской артиллерийской академии
К 1978 г. Масхадов уже был майором, успел покомандовать на Дальнем Востоке взводом, затем — батареей. Был начальником штаба дивизиона. Он получил орден «За службу Родине», благодаря этому поступил вне конкурса в академию имени Калинина. Однокурсники вспоминают, что в то время Масхадов был «как все»: любил выпить, не стремился выслужиться, в учебе выдающихся успехов не делал. Однажды его даже лишили отпуска за несданный зачет по физической подготовке.
Масхадов женился еще в 1972 г. Всего в семье было двое детей — сын и дочка. Сын Анзор родился во время учебы Масхадова в Ленинграде, а дочь Фатима — уже в Венгрии. Сына Масхадов воспитывал как военного и обещал, что тот отправится учиться в Суворовское училище, но планам было не суждено сбыться.
Служба в Венгрии и Литве
По советским меркам, выпускнику Масхадову повезло: его отправили служить в Венгрию (1981 г.). Там он командовал дивизионом, а через некоторое время — полком.
В 1986 г. его перевели в Прибалтику, в Вильнюс. Там он был начальником штаба артиллерии и ракетных войск дивизии, а затем — замкомом дивизии. Также председательство
вал в офицерском собрании. Он был не чужд и работе по линии партии — состоял секретарем парторганизации управления дивизии. Потом в личном архиве он хранил партбилет и орденскую книжку.
Заслуги Масхадова в командовании высоко оценивались начальством. В 1990 году его часть стала лучшей по подготовке в Прибалтийском округе. Командир славился своей решительностью и даже жестокостью в конфликтных ситуациях.
По воспоминаниям однокурсников, Масхадов приезжал в Ленинград на десятилетие со дня окончания академии и даже громко возмутился, когда кто-то поднял тост за то, чтобы никогда не воевать друг против друга. Он сказал, что такого быть не может.
В Вильнюсе его застал 1991 год. Возглавляемое Масхадовым подразделение участвовало в подавлении мятежа сторонников независимости страны и захвате Вильнюсской телебашни (прикрывало ОМОН). Его самого в те дни в столице не было. Однополчане вспоминали, что распад Союза Масхадов оценивал негативно, борцам за литовскую независимость не сочувствовал.
Отставка и отъезд в Чечню
Через некоторое время Союз распался, Литва получила независимость, а дивизию решили перевести в Ленинградский военный округ. Масхадов тоже должен был ехать, но незадолго до этого подал рапорт об отставке из-за конфликта с Валерием Фроловым, командиром дивизии.
Обстановка в вооруженных силах в то время была близка к хаосу: солдаты дезертировали, командиры увольнялись, многие разъезжались по новым республикам. Однако прошение об отставке Масхадов направил согласно уставу — в Москву, в штаб. И получил отказ. Масхадов настоял на своем, рапорт все-таки удовлетворили. В некоторых источниках сказано, что его уволили «по сокращению штатов», а сам Масхадов желания закончить службу не изъявлял.
В Чечню Масхадов вернулся полковником, имеющим уже два ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР». Если бы он получил третий (I степени), то его статус был бы равен Герою Советского Союза. В Чечне он направился к Дудаеву, который тоже успел послужить в Прибалтике, и поступил к нему на службу. Так началась новая страница биографии Аслана Масхадова.
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