Самый смертоносный и опасный спецназ мира

Они идут туда, где обычным солдатам противник не по зубам. Элита армии, лучшие из лучших — бойцы отрядов специального назначения. Почти государство мира имеет свои собственные подразделения спецназа, попасть в куда мечтает каждый профессиональный военный. Но и в этом мире профессионалов существует и своя элита. Эти семь отрядов специального назначения, которые, по праву, считаются самыми смертоносными и опасными.

Черные аисты

Диверсионно-истребительный отряд моджахедов, которым, по слухам, предводительствовал в свое время сам Усама бен Ладен . Роль этих спецназовцев до конца не ясна: многие считают, что именно эти моджахеды виновны во многих терактах, другие же уверяют — «Черные аисты» работают только во имя мира.

Unidad de Operaciones Especiales

С 2009 года, объединенные отряды испанского спецназа входят в немногочисленную прослойку самых смертоносных воинов мира. Изначально, группировка спецназа была создана только как добровольческое объединение, однако, постоянные тренировки и участия в боевых действиях превратило ее в грозную силу.

Отряд «Альфа»

Группа спецназа «Альфа» является одним из самых известных отрядов подобного рода во всем мире. Это элитное антитеррористическое подразделение было создано КГБ в 1974 году и остается под крылом наследственной организации, ФСБ

Особая лодочная служба

Солдаты этого подразделения проходят подготовку, аналогичную подготовке американских морских котиков. Строгий процесс отбора включает в себя тест на выживание в джунглях Белиза и участие в форсированном допросе других кандидатов. Тех, кто не сломался, встречает с распростертыми объятиями учебный корпус, а затем ждет долгая (если повезет) и нелегкая служба.

Сайерет Маткаль

Все знают об израильском спецназе МОССАД, но мало кто слышал о небольшой оперативной группе Сайерет Маткаль. Эти парни имеют право действовать за пределами страны и активно принимают участие во многих контртеррористических операциях на ближнем востоке. Личный состав роты 262 строго засекречен.

Отряд «Дельта»

Главные задачи бойцов отряда Delta Force — борьба с терроризмом и народными восстаниями. Эта же группировка выполняет засекреченные миссии за пределами страны. В частности, солдаты «Дельты» были замечены во время последних боевых действий в Сирии

Группа вмешательства GIGN

GIGN всегда была частью французской национальной жандармерии, потому и обладает военным статусом. Помимо непосредственно боевых действий, оперативники группы умеют профессионально вести переговоры с противником и часто попадают на операции по освобождению заложников.