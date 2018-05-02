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Введенный из-за паводка режим ЧС сняли в Кизнере
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Введенный из-за паводка режим ЧС сняли в Кизнере 

ИА «Сусанин» 44 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Кизнер. Удмуртия. Введенный из-за паводка режим ЧС сняли в Кизнере. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кизнерского района.
«В связи с нормализацией паводковой обстановки, режим «чрезвычайная ситуация» на территории поселка Кизнер снят со 2 мая», — говорится в сообщении.
Глава администрации Кизнерского района Александр Плотников написал на своей странице в соцсети ВКонтакте, что уровень воды в реках Люга и Тыжма, а также в пруду значительно снизился.
Напомним, 30 апреля в Кизнере из-за паводка началась эвакуация жителей. Вода подтопила 150 приусадебных участков, в опасной зоне оказались 277 человек.
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