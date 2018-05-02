Введенный из-за паводка режим ЧС сняли в Кизнере

Кизнер. Удмуртия . Введенный из-за паводка режим ЧС сняли в Кизнере. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кизнерского района.

«В связи с нормализацией паводковой обстановки, режим «чрезвычайная ситуация» на территории поселка Кизнер снят со 2 мая», — говорится в сообщении.

Глава администрации Кизнерского района Александр Плотников написал на своей странице в соцсети ВКонтакте, что уровень воды в реках Люга и Тыжма, а также в пруду значительно снизился.

Напомним, 30 апреля в Кизнере из-за паводка началась эвакуация жителей. Вода подтопила 150 приусадебных участков, в опасной зоне оказались 277 человек.