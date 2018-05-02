Проект Стратегии-2035 будет передан Нижегородской области 3 мая 

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Работа над стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года велась с конца 2017 года. В ней принимали участие около 400 экспертов. При передаче документа они расскажут об основных проектах, запланированных к реализации.
Провести открытое обсуждение стратегии с жителями Нижегородской области планируется летом.
Напомним, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин реорганизовал инвестсовет.
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