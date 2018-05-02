Зачем покупать наушники за 35 тыс. рублей. Обзор Campfire Audio Polaris

Зачем покупать наушники за 35 тыс. рублей. Обзор Campfire Audio PolarisЯ люблю звук гибридных наушников. Любых, дешевых и дорогих, маленьких и больших, 2 и многодрайверных. Гибридный звук особенный, даже если разработчик не потрудился разделить частоты.

Но Campfire Audio (ALO Audio) те самые всегда отличались педантичным подходом, применением премиальных материалов и, самое главное, уникальными разработками. Настоящий премиум-класс.

Послушал самый «бюджетный» вариант — гибридные наушники Polaris. Остался… впрочем, пока без спойлеров.

Аудиофилия здорового человека

Еще недавно Campfire Audio была известна логотипом ALO Audio и уникальными кабелями для Hi-End акустики. Три года назад они анонсировали первые внутриканальные наушники (IEM), и с тех пор слава бренда не иссякает.

Все наушники компания выпускает не на контрактной фабрике дядюшки Ляо, как принято сегодня, а на собственном предприятии в США

Ручное изготовление корпусов, высшая степень контроля производства, ручная сборка и тщательная проверка готовых изделий — все это о наушниках Polaris, Nova, Andromeda.

Конечно, это здорово влияет на цену. Но такие наушники находят своего, правильного слушателя и покупаются не на один год. Инженеры постарались на все 100, чтобы сделать их вечными.

Металл для меломанов

Создать качественные и популярные IEM довольно трудно: на рынке невероятное множество самых разных вариантов, на любой вкус, цвет и кошелек.

Компания-производитель героя нашего обзора выбрала собственный стиль, создав линейку брутальных «вставышей» в грубых металлических корпусах: огромных, массивных визуально, но невероятно крутых в жизни.

Ее первые модели были выполнены в цельнометаллическом корпусе. Polaris в дополнение к грубой металлической чашке из анодированного алюминия получили внешнюю панель из материала собственной разработки под названием Ceracote.

Что кроется под маркетинговым наименованием — неизвестно. Но благодаря ему внешняя поверхность наушника не замерзает и совершенно не царапается.

Подгонка деталей просто идеальная: звуководы становятся как будто продолжением металлического корпуса, начинающегося из панели Ceracote. Собирается на болтах, можно легко разобрать и снова собрать так же качественно. Невероятная точность и никакой расчлененки при необходимости.

С таким идеалистическим подходом Polaris прослужат лет 10, после чего их можно будет разобрать, сменить коннекторы и снова мучать столько же. Кстати, о коннекторах: кабель с разъемами MMCX высшего класса. И то, и другое — собственного производства Campfire Audio.

Провод сплетен из двух жил без внешней оплетки, как это принято у аудиофилов. Гибкий, прочный, не обладает микрофонным эффектом и не дубеет на холоде (благо, погода позволила провести погодный тест).

Я знаком с ними по многочисленным выставкам, студийным и референсным аудиосистемам, поэтому могу сказать точно — они идеальны.

Нет, серьезно: хотя провода ALO Audio (вы поняли, о чем я) позиционируются как аудиофильские, в реальной жизни они показывают себя очень качественными. Разумное вложение. Дешевле не купить, и уж тем более не сделать самому, я пробовал.

Классический 3,5-миллиметровый штекер пластиковый, угловой. Ближе к коннекторам на проводе есть участок с эффектом памяти, поскольку Campfire Audio Polaris предназначены для заушного ношения.

Посадка, удобство и прочее не о звуке

Пока видишь это наушники на столе, они кажутся невероятно громоздкими. Действительно, ребенку или хрупкой девушке они могут не подойти. Но только им.

На самом деле, наушники вполне себе средних габаритов и прекрасно располагаются в ушной раковине обычного человека, почти полностью заполняя предоставленный объем. Расчеты точные, подойдут почти всем взрослым без примерки.

И, что приятно — при правильной посадке они не выпирают за пределы ушной раковины. Если только самую малость.

Посадка глубокая. Первый раз стоит правильно выбрать амбушюры и немного адаптироваться, подогнать дужку. Иначе, как и любые габаритные внутриканальные наушники, Polaris рискуют не раскрыть звук, плохо изолировать от окружающего звука и могут приносить дискомфорт.

Благодаря большому набору штатных силиконовых и пенных амбушюр, модель достаточно лояльна к слушателю. Все просто:

правильный размер и пена для них полностью изолируют от окружающего пространства;

шапка не мешает носить наушники;

корпус не давит на ухо;

наушники не промерзают насквозь;

правильно продуманная форма корпуса дает возможность установить наушник в распор.

Звезда под названием Polaris

Многие меломаны терпеть не могут наушники с заушинами. Зря, откровенно зря.

Большинство изначально не спроектировать иначе: слишком большие, слишком тяжелые, чтобы висеть без дополнительного крепления.

Polaris — не исключение. Внутри наушников спрятана сложная акустическая система, для которой и массивный играет важную роль.

В основе модели лежит 8,5— миллиметровый динамический излучатель, воспроизводящий низкие частоты, а дополняет его балансный арматурный излучатель, воспроизводящий верхние и средние частоты.

Для гибридного драйвера применена миниатюрная запатентованная камера T. A. E. C., изготовленная с помощью 3D-печати и отличающаяся от аналогов крошечными размерами при минимальных искажениях звука.

Динамический размещен в фирменной камере Polarity — именно она заставила инженеров Campfire Audio придать этой модели существующий размер.

Любопытно, что никаких фильтров на выходе наушников нет: разработчик применил еще одну уникальную технологию Tuned Acoustic Expansion Chamber. Камера динамического драйвера пропускает строго рассчитанное «количество» низов.

Все просто: нет гулкого баса и электронного смешивания — нет лишних шумов.

Как это довести до логического конца? Дать ушам слушателя возможность работать. Поэтому звуководы разделены от самых камер драйверов. До слушателя каждый доводит неизменное звучание, смешиваясь прямо в голове.

Как Polaris рассказали мне про идеально неидеальный звук

Campfire Audio — настоящая банда аудиофилов высшей марки, поэтому слушать с помощью их гибридных наушников mp3 со смартфона, даже с хорошим встроенным усилителем — кощунство. Не раскроются.

Хотя официальные параметры позволяют это сделать:

сопротивление — 16.8 Ом воспроизводимый частотный диапазон — от 20 до 20 000 Гц чувствительность — 97.5 дБ Первый день тестов показал, что испытуемые гибриды очень четко показывают разницу между обычным и Hi-Res источником. Поэтому я слушал правильные FLAC-рипы с плеера FiiO X3 Mark III Red — почти 40 часов чистого времени, 50 пластинок и жанров.

Скажу честно: прослушивание Campfire Audio Polaris — уникальный аудиоэкспириенс для меломана. Стоит хотя бы попробовать.

Такой тандем работает идеально, словно настольная система. Слышно каждую ноту, шум и недостатки записи — как в реальной жизни.

Наушники обладают широкой сценой (если это можно говорить о внутриканальных моделях), хорошим разделением частот, и… совершенно немониторным звучанием.

Средние частоты заметно отодвинуты назад, за счет чего композиции с вокалом на переднем плане звучат ярко, объемно и поразительно точно.

Тем не менее, отдельные звуки среднего диапазона могут затеняться и уходить ближе к верхам. Благо, верха звучат идеально, как и полагается гибридам: чисто, звонко. Поэтому фокус слуха всегда на них, и недостатки среднего диапазона незаметны.

Зато с басами они справляются всегда, в какой форме бы они не присутствовали: и с танцевальным «унц-унц-унц», и с модерновым «вуб-вуб-вуб» при запредельных цифрах, и с поющими бас-гитарами в качестве ведущего инструмента.

Поразительная особенность для гибридных наушников.

Комбинация правильных низких и высоких частот превращает протестированные наушники в истинную находку для любителей электронной, танцевальной и рок-музыки. Если в песне есть вокал, ее звучание понравится.

«Полярная звезда» для души меломана?

Campfire Audio Polaris звучат на голову лучше большинства гибридных наушников, не ориентированных на мониторных звук.

Их конёк — приятное звучание в соответствии с правилами психоакустики. Мы любим низкие, мы разбираем высокие, мы фокусируемся на средних.

Поэтому АЧХ рассматриваемой модели наушников имеет сложную форму, а сами наушники звучат невероятно приятно. Местами неправильно. Но разве мы гонимся за сухим и пресным звуком?

Campfire Audio знают толк в аудиофилии здорового человека. Polaris — гибриды для души, которые будут радовать много лет.