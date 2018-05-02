Ещё
Проект Стратегии-2035 передадут Глебу Никитину 3 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект Стратегии-2035 передадут Глебу Никитину 3 мая 

Newsroom24 52 минуты назад
Фото: Newsroom24
Проект Стратегии-2035 передадут главе Нижегородской области Глебу Никитину 3 мая, в четверг.
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В ходе мероприятия эксперты расскажут об основных проектах Стратегии-2035, запланированных к реализации.
Работа над стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года велась с конца прошлого года. В ней участвовали около 400 экспертов.
Как ранее заявлял Глеб Никитин, летом текущего года планируется провести открытое обсуждение Стратегии с жителями.
Ранее также сообщалось, что Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о разработке Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года
Newsroom24: последние новости
Коммунисты отметили Первомай на площади Ленина ННГУ посетила делегация Республики Беларусь Настал момент, когда выборы губернатора надо вводить в фокус общественного внимания, - Прудник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США271
Киев назвал три варианта возвращения Донбасса116
В Армении началась тотальная блокировка342
Летучая проклинает «Ревизорро»5
Сеул решил судьбу войск США251
Видео
00:59
Летучая проклинает «Ревизорро»
Шоу-бизнес
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение