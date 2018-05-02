Проект Стратегии-2035 передадут Глебу Никитину 3 мая 

Проект Стратегии-2035 передадут главе Нижегородской области Глебу Никитину 3 мая, в четверг.
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В ходе мероприятия эксперты расскажут об основных проектах Стратегии-2035, запланированных к реализации.
Работа над стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года велась с конца прошлого года. В ней участвовали около 400 экспертов.
Как ранее заявлял Глеб Никитин, летом текущего года планируется провести открытое обсуждение Стратегии с жителями.
Ранее также сообщалось, что Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о разработке Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года