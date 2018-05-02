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Макрон пообещал проводить более активную политику в Тихоокеанском регионе
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Макрон пообещал проводить более активную политику в Тихоокеанском регионе 

ТАСС 57 минут назад
СИДНЕЙ, 2 мая. /ТАСС/. Париж намерен более активно участвовать в решении проблем и развитии Тихоокеанского региона. Об этом сообщил находящийся в Австралии с визитом президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Австралия и Франция должны быть в центре новой Индо-Тихоокеанской оси, чтобы укреплять мир и стабильность в регионе", — заявил Макрон на состоявшейся в среду в Сиднее совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.
Отвечая на вопрос о возрастающей роли в Океании Китая, президент сказал: «В этом нет ничего плохого. Рост Китая — это хорошая новость для всех, но необходимо сохранять существующие балансы в регионе, вот почему очень важным является развитие наших партнерских отношений с Индией и Австралией».
В свою очередь глава австралийского правительства назвал Францию «тихоокеанской державой», с которой у его страны «общее видение будущего мирного, свободного развития и процветания региона».
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