Макрон пообещал проводить более активную политику в Тихоокеанском регионе

СИДНЕЙ , 2 мая. / ТАСС /. Париж намерен более активно участвовать в решении проблем и развитии Тихоокеанского региона. Об этом сообщил находящийся в Австралии с визитом президент Франции Эмманюэль Макрон.

Австралия и Франция должны быть в центре новой Индо-Тихоокеанской оси, чтобы укреплять мир и стабильность в регионе", — заявил Макрон на состоявшейся в среду в Сиднее совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

Отвечая на вопрос о возрастающей роли в Океании Китая , президент сказал: «В этом нет ничего плохого. Рост Китая — это хорошая новость для всех, но необходимо сохранять существующие балансы в регионе, вот почему очень важным является развитие наших партнерских отношений с Индией и Австралией».

В свою очередь глава австралийского правительства назвал Францию «тихоокеанской державой», с которой у его страны «общее видение будущего мирного, свободного развития и процветания региона».