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В Далматово закрыли выгодный, но незаконный бизнес
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В Далматово закрыли выгодный, но незаконный бизнес 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Далматово Курганской области прекращена продажа табачной продукции вблизи образовательных учреждений.
Торговлю сигаретами в непосредственной близости к МКОУ «Далматовская начальная общеобразовательная школа» и МКДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида» организовало АО «Тандер» в магазине «Магнит у дома», расположенного в г. Далматово, ул. Ленина, 40а.
В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Катайском, Далматовском районах поступило обращение граждан об опасном соседстве магазина и учебных заведений. Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что в нарушение требований п. 7 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», расстояние между образовательными учреждениями и точкой торговли сигаретами составляло менее 100 метров. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 с. 14.53 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30000 рублей.
Источник фото — сайт stihi.ru
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