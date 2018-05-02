В Димитровграде неизвестный грабитель напал на охранников ломбарда. Видео

В Димитровграде неизвестный напал с молотком на охранников ломбарда, пытаясь совершить ограбление. У одного из сотрудников разбита голова. Преступника ищут, объявлено вознаграждение за любую информацию о нем.

Момент попытки ограбления попал на запись видеокамер. Инцидент случился 1 мая в ломбарде на улице Автостроителей.

На записи видно как некто в темной одежде заходит в помещение, наносит удар молотком охраннику и нападает на второго. Тем не менее охрана дала отпор нападавшему, после чего он бежал.

У одного из охранников пробита голова, он жив и госпитализирован.