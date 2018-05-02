Преподаватели Саратовской консерватории поделятся мастерством с ямальцами

С 3 по 6 мая преподаватели Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова поделятся мастерством с педагогами школ искусств городов Тарко-Сале, Губкинского и Муравленко.

В рамках программы пройдут курсы повышения квалификации, концерты и мастер-классы по направлениям: «Фортепиано», «Вокал», «Духовые медные инструменты. Труба», «Баян, Аккордеон», «Теория музыки».

Для участия приглашены одни из лучших преподавателей консерватории, лауреаты международных и всероссийских конкурсов: доцент Игорь Виноградов (фортепиано), старший преподаватель, солистка филармонии Ольга Алакина (вокал), старший преподаватель, солист филармонии Александр Даниленко (духовые медные инструменты, труба), доцент Татьяна Нечаева (фортепиано), профессор, заслуженный артист России Борис Арон (аккордеон, баян) и доцент, кандидат искусствоведения Владимир Орлов (теория музыки).

Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, проект сотрудничества образовательных организаций сферы культуры и искусства арктического региона с Саратовской консерваторией успешно реализуется с 2017 года при поддержке окружного департамента культуры. Благодаря высокому профессионализму гостей и готовности педагогов и детей совершенствовать своё мастерство, проект уже стал значимой частью системы образования сферы культуры и искусства Ямала.