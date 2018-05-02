Австралия примет в 2019 году конференцию по борьбе с финансированием терроризма

СИДНЕЙ , 2 мая. / ТАСС /. Австралия в 2019 году примет международную конференцию по борьбе с финансированием терроризма. Об этом объявил премьер-министр Малколм Тернбулл на состоявшейся в среду в Сиднее совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который прибыл в Австралию с визитом.

"Мы согласись провести у себя следующую такую конференцию" — сказал глава правительства Австралии, напомнив, что предыдущий такой форум с участием представителей более 70 стран и около двух десятков международных организаций прошел на прошлой неделе в Париже.

"У терроризма не должно быть денег, отрубая каналы финансирования террористов, мы подрываем их возможности причинять нам ущерб", — отметил Тернбулл.

Премьер также сообщил, что по итогам состоявшихся австралийско-французских переговоров был подписан пакет документов, в том числе «письмо о намерениях расширять сотрудничество в киберпространстве для противодействия злонамеренным действиям других государств, а также преступных и террористических группировок». «Наши страны разделяют убежденность в том, что законы офлайн должны действовать и онлайн», — уточнил Тернбулл.