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Австралия примет в 2019 году конференцию по борьбе с финансированием терроризма
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Австралия примет в 2019 году конференцию по борьбе с финансированием терроризма 

ТАСС 1 час назад
СИДНЕЙ, 2 мая. /ТАСС/. Австралия в 2019 году примет международную конференцию по борьбе с финансированием терроризма. Об этом объявил премьер-министр Малколм Тернбулл на состоявшейся в среду в Сиднее совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который прибыл в Австралию с визитом.
"Мы согласись провести у себя следующую такую конференцию" — сказал глава правительства Австралии, напомнив, что предыдущий такой форум с участием представителей более 70 стран и около двух десятков международных организаций прошел на прошлой неделе в Париже.
"У терроризма не должно быть денег, отрубая каналы финансирования террористов, мы подрываем их возможности причинять нам ущерб", — отметил Тернбулл.
Премьер также сообщил, что по итогам состоявшихся австралийско-французских переговоров был подписан пакет документов, в том числе «письмо о намерениях расширять сотрудничество в киберпространстве для противодействия злонамеренным действиям других государств, а также преступных и террористических группировок». «Наши страны разделяют убежденность в том, что законы офлайн должны действовать и онлайн», — уточнил Тернбулл.
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