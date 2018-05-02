Срок открытия набережной у «Ладьи» опять перенесли

Каждый день на IV очереди набережной работают 160 человек и 27 единиц техники. Завершить реконструкцию подрядчик должен до 20 мая. Об этом сообщила руководитель департамента градостроительства мэрии Самары Елена Бондаренко во время выездного мероприятия городской думы.

Таким образом, срок завершения работ перенесли еще почти на месяц.

— Мы ставим такую задачу и надеемся, что погода не подведет. Все трудоемкие работы выполнены. Сейчас сотрудники подрядной организации оформляют лестничные спуски у Софийского собора, где 6 мая состоится открытие памятника князю Владимиру. Рабочие приступили к благоустройству, в том числе проводят посев газонной травы, — рассказала Елена Бондаренко

На спуске для маломобильных людей под Ладьей разместили габион — ограждение из сетчатой конструкции, наполненной бутовым камнем.

— Архитекторы-проектировщики широко использовали природные материалы. Они старались, чтобы после реконструкции набережная соответствовала первоначальному замыслу — максимум естественного в городском ландшафте, — пояснила Елена Бондаренко.

Реконструкция четвертой очереди набережной стартовала в марте прошлого года. За это время на обновленной территории появились площадки для проведения культурных мероприятий, клумбы и пешеходные дорожки. Обновили и саму «Ладью». На нее нанесли антивандальное покрытие.

Районные власти собирались устроить голосование за цвет обновленного асфальта. На выбор два варианта — красный и черный.

Тем временем на набережной протестировали новый фонтан. 63.ru транслировал процесс в формате Live.