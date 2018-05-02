Шепелев пожаловался на погранслужбу Израиля

Майские праздники Дмитрий Шепелев решил провести в Израиле . И все, судя по словам артиста, было прекрасно, пока он не отправился домой. В аэропорту Дмитрий столкнулся с проблемами.

Незадолго до праздников Шепелев написал в Insta шутливый пост: «Вы замечали, что в России всё всегда „после праздников“? Ну типа: — Когда сможем встретиться? — Давай после праздников. И получается примерно такой круг и вот уже больше полугода прошло. Замечали такое? Ладно, увидимся на праздниках, не прощаюсь. Хорошего отдыха».

Отдых у Шепелева прошел действительно хорошо. Но. «На вылете из Израиля. Мурыжат так, что возвращаться не хочется. Все остальное сказка — вернусь», — написал накануне шоумен.

Напомним, в апреле Дмитрий отметил пятилетие сына Платона. И накануне дня рождения мальчика артист написал: «Теперь каждый раз планируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держу в голове „ну, не факт“. Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и… температура. И вместо рейса — такси в аптеку, а вместо сладкой ваты — панадол. Я сталкивался с этим уже раза три. И каждый раз накануне поездки. Уверен, вы понимаете о чем я».