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20 тысяч саратовцев приняли участие в первомайском шествии
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20 тысяч саратовцев приняли участие в первомайском шествии 

АиФ 1 час назад
В Саратове в первомайском митинге-шествии приняли участие 20 тысяч человек, в праздничном мероприятии участвовал губернатор региона Валерий Радаев, глава города Михаил Исаев, представители правительства, депутаты всех уровней, а также члены профсоюзов, общественники и активная молодёжь, сообщает пресс-служба главы региона.
Колонна стартовала от Крытого рынка и прошла по проспекту Кирова до Консерватории. В толпе можно было увидеть плакаты с лозунгами: «Все профессии нужны-все профессии важны!», «Горжусь страной!», «Работающий человек не должен быть бедным!», «Будущее страны зависит от каждого!», «Все для блага человека труда, все во имя человека труда!».
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