20 тысяч саратовцев приняли участие в первомайском шествии

Саратове в первомайском митинге-шествии приняли участие 20 тысяч человек, в праздничном мероприятии участвовал губернатор региона Валерий Радаев , глава города Михаил Исаев , представители правительства, депутаты всех уровней, а также члены профсоюзов, общественники и активная молодёжь, сообщает пресс-служба главы региона.

Колонна стартовала от Крытого рынка и прошла по проспекту Кирова до Консерватории. В толпе можно было увидеть плакаты с лозунгами: «Все профессии нужны-все профессии важны!», «Горжусь страной!», «Работающий человек не должен быть бедным!», «Будущее страны зависит от каждого!», «Все для блага человека труда, все во имя человека труда!».