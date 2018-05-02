В Оленьих ручьях при сплаве погибла девушка

На реке Серга в ночь с 29 на 30 апреля погибла девушка, путешествовавшая по реке в компании других сплавщиков.

Как сообщает один из очевидцев, который был в «соседней» группе сплавщиков, спускающихся по реке от Нижних Серёг, ЧП произошло примерно на 3 км ниже Карстового моста (скала в парке «Оленьи ручьи»).

— В соседней группе сплавщиков, остановившихся в метрах 300 ниже по течению, пропала девушка. Ночью были слышны сильные крики всей шумной компании. В два часа ночи кричала девушка. Был просто крик — слов «спасите», «помогите» не было, — рассказывает сплавщик.

В 8:40 к их месту стоянки пришла пара — они искали девушку.

— По реке встретили пустой лагерь и лодку МЧС . Ближе к вечеру в МЧС сообщили, что девушку нашли ниже по течению. На вопрос «Живая?» ответ был получен «Нет», — рассказывает очевидец.

Как уточнил представитель Следственного комитета Александр Шульга , девушка на реке действительно погибла. «Проводится проверка. По предварительным данным судмедэксперта, данных о преступлении (криминальном характере смерти) нет», — уточнил он.

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