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В Оленьих ручьях при сплаве погибла девушка
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В Оленьих ручьях при сплаве погибла девушка 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На реке Серга в ночь с 29 на 30 апреля погибла девушка, путешествовавшая по реке в компании других сплавщиков.
Как сообщает один из очевидцев, который был в «соседней» группе сплавщиков, спускающихся по реке от Нижних Серёг, ЧП произошло примерно на 3 км ниже Карстового моста (скала в парке «Оленьи ручьи»).
— В соседней группе сплавщиков, остановившихся в метрах 300 ниже по течению, пропала девушка. Ночью были слышны сильные крики всей шумной компании. В два часа ночи кричала девушка. Был просто крик — слов «спасите», «помогите» не было, — рассказывает сплавщик.
В 8:40 к их месту стоянки пришла пара — они искали девушку.
— По реке встретили пустой лагерь и лодку МЧС. Ближе к вечеру в МЧС сообщили, что девушку нашли ниже по течению. На вопрос «Живая?» ответ был получен «Нет», — рассказывает очевидец.
Как уточнил представитель Следственного комитета Александр Шульга, девушка на реке действительно погибла. «Проводится проверка. По предварительным данным судмедэксперта, данных о преступлении (криминальном характере смерти) нет», — уточнил он.
Если вы знаете подробности трагедии, сообщайте на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34–555–34.
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