Новоузенская резня: почему произошли погромы в Казахстане летом 1989 года

Межнациональные отношения к концу существования СССР были далеки от идеалов официально провозглашенного интернационализма, считавшегося неотъемлемой частью марксизма-ленинизма. Во время перестройки первое столкновение на национальной почве случилось в декабре 1986 года в Казахстане из-за назначения представителя некоренного населения Геннадия Колбина на должность главы республики.

Через два с половиной года в нефтегазодобывающем Новом Узене (ныне Жанаозен) вспыхнули продолжавшиеся 12 дней беспорядки, вследствие которых, по разным данным, погибло от 4 до 200 человек, а более трех тысяч уроженцев Кавказа покинуло Казахстан. В результате погромов, носивших по преимуществу антикавказский характер, были разграблены магазины и административные здания, выбиты окна в жилых домах, сожжены автомобили.

Волнения на фоне социальной неустроенности вскоре распространились на территорию практически всего полуострова Мангышлак (Мангистау), расположенного на восточном побережье Каспийского моря. Пресечь беспорядки, которые официальные власти называли разгулом «хулиганствующих элементов», удалось только благодаря силам специального назначения.

Драка на танцплощадке

Поводом для масштабных волнений стал произошедший на танцплощадке в Новом Узене конфликт между казахами и уроженцами Кавказа. Несмотря на то, что драку удалось быстро разнять милиции, она имела далеко идущие последствия. Той же ночью — с 16 на 17 июня — местная молодежь стала собираться в группы, вооружаясь арматурой и камнями. Уже к утру беспорядки перестали носить локальный характер, стычки охватили практически все районы города, а затем перекинулись на близлежащие населенные пункты.

Республиканское информационное агентство «КазТАГ» отмечало, что в первый день волнений молодежь нападала на прохожих, парализовала работу некоторых торгово-промышленных предприятий и городского транспорта. Однако местные жители не считали данный конфликт исключительно разгулом хулиганства. Собравшись 19 июня перед горисполкомом, они требовали решения социальных проблем Нового Узеня. Официальные лица уверяли граждан в принятии всех необходимых мер, но это не утихомирило толпу, которая разделившись на группы, продолжила бесчинства. В этот же день в городе был введен комендантский час.

Депрессивный регион

Основанный в 1964 году для освоения нефтяных запасов Новый Узень в конце 80-ых представлял из себя довольно депрессивный город с населением 56 тысяч человек. При этом казахи составляли около 50% населения, русские — 18%, а лезгины — 11%. В интервью газете «Панорама» в августе 1989 года местный житель, этнический русский, сказал, что «Узень — страшный сон. Степь, пустыня… Воды нет. Жилья нет. Работы нет. Все по блату. Особенно жилье и лекарства».

Грозного, Уже с середины XX века кавказцы, являвшиеся, в том числе потомками депортированных в Казахстан в 1944 году ингушей и чеченцев, стали занимать сферу торговли и услуг. Развитие кооперативов во второй половине 80-ых провоцировало серьезное расслоение по этническому признаку. Кроме того, значительную долю жителей Нового Узеня и окрестностей составляли высокооплачиваемые вахтовики, приезжавшие из Баку Махачкалы и других регионов СССР для добычи полезных ископаемых.

При этом многие местные оставались безработными, а в социальную инфраструктуру города вкладывались значительно меньшие деньги, чем в нефтегазодобывающую. На состоявшейся 22 июля пресс-конференции горожане отмечали, что мясо по государственным ценам купить нельзя, а в кооперативных магазинах, многими из которых владели уроженцы Кавказа, его продают в три раза дороже. Также местное население жаловалось на отсутствие коммунальных условий — в частности, житель поселка Тенге сообщил, что рядом уже 25 лет добывают газ, а в самом населенном пункте его нет.

Предпосылки новоузенских событий

Погромы, в отличие от их масштаба, не были неожиданностью для местных властей. Еще в марте в нефтедобывающем поселке Тенгиз произошла стычка между казахами и вахтовыми рабочими. По сообщениям очевидцев, незадолго до беспорядков лета 1989 года среди местного населения распространялись листовки с экстремистскими призывами.

В целом межнациональная обстановка в Казахстане стала накаляться в конце 1986 года после отставки первого секретаря Динмухамеда Кунаева, на место которого был назначен Геннадий Колбин. Это вызвало негодование казахской молодежи, поскольку новый функционер никакого отношения к республике до этого не имел. Выступление митингующих в декабре 1986 года около ЦК компартии Казахстана переросло в беспорядки и было подавлено правоохранительными органами . Алматинские события во многом способствовали росту сепаратизма и национального самосознания.

Нормализация обстановки

Введенный комендантский час в Новом Узене 19 июня 1989 года частично способствовал прекращению беспорядков в городе, хотя местное население на следующий день попыталось собраться около Дома культуры, но было разогнано. В соседних населенных пунктах волнения продолжались: в поселке Жетибай в ночь на 21 июня 500 человек в ультимативной форме требовали закрытия кооперативных магазинов и выселения кавказцев. Угомонить толпу удалось только к 5 утра.

Зачастую бунтовавшие использовали не только палки и камни, но и огнестрельное оружие. В ночь на 22 июня шесть человек попытались с помощью охотничьих ружей захватить Центрально-Азиатскую газокомпрессорную станцию, но были остановлены правоохранительными органами. Полностью восстановить порядок на полуострове Мангышлак удалось только 28 июня. Более трех тысяч выходцев с Кавказа были вынуждены перебраться из Нового Узеня в Дагестан и Чечено-Ингушетию. Ряд кооперативов прекратил существование.

Республиканские власти 25 августа 1989 года совместно с Миннефтепромом СССР приняли постановление «О неотложных мерах по социально-экономическому развитию города Новый Узень Гурьевской области». Некоторые положения документа были исполнены, однако последующая реализация распоряжения была прекращена в первой половине 90-ых годов.

Повторение беспорядков

Через 22 года после новоузенских событий переименованный в Жанаозен город ждали новые беспорядки, унесшие жизнь 15 человек. Поводом для волнений декабря 2011 года стали протесты нефтяников против низкой заработной платы и неудовлетворительного уровня развития региона. Бунтующими было захвачено здание городской администрации, а также сожжены офис нефтяной компании и гостиница.