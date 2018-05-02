В Ижевске задержали двух активисток за надпись на асфальте «Долой царя»

Ранее полицейские

предостерегали

самого оппозиционера против проведения похожей по названию протестной акции.

Двух девушек задержали в ночь на 2 мая, сообщает

"ОВД-Инфо". Надпись, собственно, и была призывом к митингу: «5.05 ДОЛОЙ ЦАРЯ».

Полицейские заявили задержанным, что составят на них протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), а затем, привезя в участок, сняли отпечатки пальцев и стали угрожать статьей об экстремизме.

На 5 мая Алексей Навальный наметил проведение акции «Он нам не царь», о чем объявил

на согласованном митинге с властями против Роскомнадзора 30 апреля.

Шествие, запланированное Навальным, власти согласовать

отказались. Тем не менее Навальный призвал своих сторонников принять участие в акции на Тверской улице. «В последний рабочий день мэрия официально сообщила, что раз мы не согласны на площадки вне центра города, то митинг 5 мая вообще запрещается. Так что 5 мая встречаемся в 14:00 на Тверской», — написал оппозиционер в Telegram.