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В Ижевске задержали двух активисток за надпись на асфальте «Долой царя»
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В Ижевске задержали двух активисток за надпись на асфальте «Долой царя» 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Ранее полицейские
предостерегали
самого оппозиционера против проведения похожей по названию протестной акции.
Двух девушек задержали в ночь на 2 мая, сообщает
"ОВД-Инфо". Надпись, собственно, и была призывом к митингу: «5.05 ДОЛОЙ ЦАРЯ».
Полицейские заявили задержанным, что составят на них протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), а затем, привезя в участок, сняли отпечатки пальцев и стали угрожать статьей об экстремизме.
На 5 мая Алексей Навальный наметил проведение акции «Он нам не царь», о чем  объявил
на согласованном митинге с властями против Роскомнадзора 30 апреля.
Шествие, запланированное Навальным, власти согласовать
отказались. Тем не менее Навальный призвал своих сторонников принять участие в акции на Тверской улице. «В последний рабочий день мэрия официально сообщила, что раз мы не согласны на площадки вне центра города, то митинг 5 мая вообще запрещается. Так что 5 мая встречаемся в 14:00 на Тверской», — написал оппозиционер в Telegram.
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