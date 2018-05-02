В Керчи из-за репетиции парада Победы три дня будут перекрывать движение

В список попали улицы Свердлова (от кольца в районе гостиницы «Меридиан») до Кирова (пересечение Кирова с Фурманова), Еременко (от кольца на автовокзале) до Кирова, Карла Маркса (от пересечения с Самойленко) до Кирова, Советская (от пересечения с Самойленко) до Кирова, Рыбакова до горы Митридат, Курсантов до Пирогова.

3 и 7 мая указанные улицы будут перекрыты с 18.00 до 21.00, а 9 мая — с 6 утра до окончания торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.