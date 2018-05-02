Главная цель «Z» и другие тайны пропавших экспедиций

Пропажа целой экспедиции — явление загадочное. Но такое случалось не раз: подготовленные люди, полярники, исследователи тропиков, первопроходцы исчезали при таинственных обстоятельствах. Следы некоторых групп так и не были найдены.

Экспедиция Лаперуза

1 августа 1785 года граф де Лаперуз на кораблях «Буссоль» и «Астролябия» отправился в рискованное кругосветное путешествие, чтобы систематизировать открытия, сделанные Куком, и наладить торговые отношения с туземными племенами.

За первый год путешествия Лаперуз обогнул мыс Горн, посетил Чили , остров Пасхи и в июле 1786 года дошел до Аляски

В следующем году исследователь прибыл к берегам Северо-Восточной Азии, и открыл там остров Кельпаэрт.

Затем экспедиция двинулась к Сахалину — найдя пролив, который теперь носит имя графа. В конце 1787 года Лаперуз уже был у берегов Самоа , где потерял 12 человек в стычке с дикарями.

Зимой 1788 года экспедиция передаёт через британских моряков последнее сообщение на родину. Больше их уже никто не видел. Только в 2005 году удалось достоверно идентифицировать место кораблекрушения, однако судьба Лаперуза до сих пор неизвестна. Вместе с ним также погибла и большая часть его записей.

«Террор» и «Эребус»

Эти два британских судна с 129-ю людьми на борту майским утром 1845 года покинули причал Гринхайт. Под руководством сэра Джона Франклина они намеревались исследовать последнее белое пятно на карте канадской Арктики и закончить открытие Северо-Западного прохода.

Уже 170 лет судьба этой экспедиции не даёт покоя учёным и писателям.

Но всё что удалось обнаружить за это время — лишь несколько могил и два зимовочных лагеря.

На основании находок был сделан вывод, что корабли затёрло во льдах, а команда, страдающая от цинги, пневмонии, туберкулёза и жуткого холода, не гнушалась каннибализмом.

4 апреля 1848 года немецкий исследователь Людвиг Лейхгард вместе с восьмью спутниками двинулся в путь. Он планировал за три года пересечь австралийский материк с востока на запад пешком.

Однако спустя оговоренное время никто из членов этой экспедиции так и не объявился. В 1852 году на поиски отправилась первая команда, за ней последовала вторая, потом третья и так семнадцать лет подряд.

Пока один скитающийся по материку бродяга случайно не обмолвился, что жил несколько месяцев на берегу реки Мулиган с неким Адольфом Классеном.

Когда он узнал, что это один из тех, кого так давно ищут, то отправился на его поиски, но погиб в пути.

И лишь спустя долгое время выяснилось, что Классен почти тридцать лет прожил в плену у дикарей. Они же его и убили примерно в 1876 году. С ним погибла и последняя надежда узнать о судьбе Лейхгарда и его экспедиции.

В поисках Арктиды

В 1900 году барон Эдуард Васильевич Толль на шхуне «Заря» отправился в экспедицию по поиску новых островов в Арктике. Толль также свято верил в существование так называемой Земли Санникова и хотел стать её первооткрывателем.

В июле 1902 года барон, в сопровождении астронома Фридриха Зееберга и двух охотников Василия Горохова и Николая Дьяконова, покинул шхуну, чтобы на санях и шлюпках достигнуть заветной Арктиды.

Туда же через два месяца должна была подойти «Заря».

Однако из-за плохой ледовой обстановки корабль получил повреждения и вынужден был уйти в Тикси. На следующий год под руководством, тогда ещё лейтенанта, Колчака была собрана спасательная экспедиция.

Они обнаружили стоянку Толля, а также его дневники и записи. Из них следовало, что исследователи решили не дожидаться «Зари» и продолжили путь самостоятельно. Других следов этих четырёх человек так и не нашли.

Геркулес

Это небольшое зверобойное судно, на котором в 1912 году опытный полярник Владимир Александрович Русанов вместе с членами своей экспедиции отправился к острову Шпицберген, чтобы раньше других стран закрепить за Россией право на добычу там полезных ископаемых.

Всё прошло удачно. Но по неизвестным причинам Русанов решил возвращаться через северо-западную оконечность Новой Земли, а если уцелеет судно, то идти на восток до первого встречного острова. Телеграмма с его намерениями стала последней весточкой с «Геркулеса».

Только в 1934 году на одном из островов близь берега Харитона Лаптева был обнаружен столб с вырезанной надписью «Геркулес 1913». А на соседнем острове были найдены вещи с Геркулеса: мореходная книжка, записи, куски одежды и т.д. Но тел членов экспедиции так и не нашли.

Главная цель «Z»

В 1925 году на просторах слабоизученного района Мату-Гросу пропала экспедиция из трёх человек: полковника Персиваля Фосетта, его сына Джека и их друга Рейли Реймилома. Все они отправились на поиски некоего затерянного города, который сам Фоссет называл «Z».

Многое в этой экспедиции окутано тайной. Её финансировала некая группа лондонских предпринимателей под названием «Перчатка».

Сам полковник, в случае пропажи, просил их не искать, так как все экспедиции постигнет та же участь.

В последнем сообщении от группы исследователей описывалось, как они продираются сквозь заросли, карабкаются в горы и переправляются через реки и что, по сути, это всё очень скучно.

Больше про этих трёх людей никто ничего не слышал. Сейчас ходят разные слухи, начиная с того, что всех их съели индейцы каннибалы, которые здесь не редкость, и заканчивая тем, что Фосетт нашёл город «Z», познакомился с его жителями и не захотел возвращаться назад.

Группа Леонтьева

Летом 1953 года прервалась связь с тувинской экспедицией Льва Николаевича Леонтьева. На месте её последней стоянки поисковики обнаружили ещё тлеющее кострище, палатки и полный комплект снаряжения.

Однако ни людей, ни лошадей в лагере не было. Единственные следы копыт вели из леса в лагерь. На поиски отправились все находящиеся поблизости экспедиции. Но они закончились провалом. Группа Леонтьева до сих пор числится пропавшей, а на просторах Интернета всё ещё гуляет множество теорий, связанных с её исчезновением.