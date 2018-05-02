Энергетики требуют долги

Фото с ресурса ploshadtruda.ru Пресс-служба Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» посчитала, что по итогам первого квартала суммарная задолженность всех клиентов региона выросла на 34% и составляет сейчас 1 миллиард 923 миллиона рублей.

Задолженность за потребленную тепловую энергию выросла на 48% и составляет 973 миллиона 700 тысяч рублей, долги за электроэнергию выросли на 22% до уровня в 949 миллионов 900 тысяч рублей.

Рост задолженности зафиксирован среди бытовых абонентов во всех 10-ти районах работы владимирского филиала.