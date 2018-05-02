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В России отменяют сберегательные сертификаты и сберкнижки на предъявителя
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В России отменяют сберегательные сертификаты и сберкнижки на предъявителя 

ИА Север-Пресс 23 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В России прекращается обращение сберкнижек и сберегательных сертификатов на предъявителя — теперь и те, и другие могут быть только именными. Кроме того, сберсертификаты попадают под страхование вкладов физлиц.
Закон об этом подписал президент Владимир Путин, его публикует «Российская газета». Он вступает в силу с 1 июня 2018 года. В пояснительной записке к документу говорилось, что необходимость отмены сберкнижек и сберсертификатов на предъявителя обусловлена борьбой с коррупцией, теневыми доходами и финансированием терроризма — такие ценные бумаги позволяют идентифицировать лишь лицо, которому они выдавались, и предъявителя к погашению, но не других лиц, участвующих в обороте. При этом в пояснительной записке указывалось, что сберсертификаты могут быть и привлекательной формой для размещения средств населения.
В законе четыре ключевых нововведения. Сберегательные и депозитные сертификаты, а также сберкнижки могут быть только именными (среди последних неименных практически уже нет). Держателями сберсертификатов могут быть физлица и ИП, бумаги включаются в систему страхования вкладов (попадают под страховку до 1,4 млн рублей). Держателями депозитных сертификатов могут быть только юрлица, под страхование вкладов они не попадают. Также банки смогут выдавать оба вида сертификатов с условием отказа вкладчика от права на получение вклада по первому требованию.
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