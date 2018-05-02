Рэпер Канье Уэст, планирующий стать президентом США, заявил, что рабство было осознанным выбором афроамериканцев

Знаменитый американский рэпер Канье Уэст,

планирующий

стать президентом США после Дональда Трампа , заявил, что порабощение чернокожих, продолжавшееся в Северной Америке на протяжении нескольких веков, можно расценивать как личный выбор рабов.

Своим мнением артист поделился в эфире развлекательного телеканала. «Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор», — цитирует Канье

Русская служба новостей

Как отмечает издание, рэпер дал довольно запутанные объяснения, из которых можно сделать вывод, что что он говорил о психологических последствиях рабства, с которыми афроамериканцы живут до сих пор.

"Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово «тюрьма», потому что рабство слишком прямо относится к идее чернокожих. Как Холокост — это евреи, так рабство — это чернокожие", — приводит перевод его слов телерадиовещательная корпорация.

Афроамериканский сотрудник TMZ Вэн Лэйтан с гневом возразил рэперу, что его высказывание изобличает в нем отсутствие мысли. «Ты имеешь право верить, во что хочешь, но есть факты, и за всем, что ты сейчас сказал, стоят последствия в реальном мире, в реальной жизни. Нам приходится иметь дело с маргинализацией, вызванной 400 годами рабства, а ты сказал, что для нашего народа это такой выбор», — возмутился Лэйтан.

Уэст также в очередной раз выразил симпатию Трампу. Напомним, о своем желании баллотироваться в президенты рэпер заявлял еще в 2015 году, но затем отодвинул срок на 2010 год. Он отмечал, что у него и нет четкого представления о политике, зато есть принципы в отношении людей и правды. При этом уже не первый год в американском обществе ходят слухи о пошатнувшемся психическом здоровье Уэста.

Вместе с тем Канье Уэст был неоднократно назван одним из величайших артистов XXI века. Он вошел в число самых продаваемых артистов и выиграл 21 премию «Грэмми», благодаря чему он является одним из рекордсменов по числу выигранных номинаций и рекордсменом среди хип-хоп-музыкантов, а также артистов своего возраста.