Сетевики пугают продуктовым дефицитом из-за электронной ветсертификации. Но бояться нечего

С 1 июля ветеринарные сопроводительные документы должны оформляться только в электронной форме. Дата уже сдвигалась, но, видимо, не все успевают перестроиться и запускают паникерские слухи. Крупнейший ритейлер жалуется, что поставщики не торопятся подключиться к «Меркурию», и это грозит пустыми прилавками. «Красный Север» выяснил, есть ли предпосылки запасаться продуктами впрок.

Для перехода на электронное оформление Россельхознадзор разработал информационную систему «Меркурий». Каждая партия — как на ладони. Начиная от производителя сырья, маршрута и посредников и до потребителя. Фиксируются данные о животных и их здоровье, ветеринарном благополучии хозяйства. Туда же вносятся результаты ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований.

Добровольцы набили руку

Сначала к системе подключали добровольно, поэтому некоторые производители и поставщики вовсю работают по-новому. Через два месяца подключиться к системе обязаны все, кто связан с оборотом товаров животного происхождения.

Список продукции широк — мясо, молоко, рыба, яйцо и другие. С помощью виртуальной базы контролеры отследят «биографию» продуктов, а потребители — убедятся в их безопасности. Есть бонус и для законопослушных предпринимателей — не бегать лишний раз к ветеринарам, бумаг станет меньше. Госказна сэкономит на печати бланков.

Порядок такой: сначала поставщик оформляет документ, его «гасят» на заводе и дальше запустят свой — и так до конечной точки. Для оборота достаточно номера документа или матричного кода. Это значит, что нечистый на руку бизнес больше не сможет подсунуть бумажную липу или подогнать под легальные документы партию товара без рода и племени.

Почти как ЕГАИС

Состав продукции тоже выведут на чистую воду. Ведь если завод получил тонну молока, а продукции выпустил в разы больше, возникнут вопросы: чем разбавили, что добавили?

Алгоритм «Меркурия» схож с ЕГАИС, внедренной для контроля оборота алкоголя. Специальный QR-код и приложение помогут проверить легальность ветсвидетельства и соответственно продукции. Это удобно и покупателям, и контролирующим органам. Самое главное, что база доступна круглыми сутками.

— Электронная ветеринарная сертификация позволяет проследить движение продукции по принципу «от стойла до стола» и создает условия для исключения из оборота некачественной и опасной, а также фальсифицированной и контрабандной продукции, — отметил руководитель службы ветеринарии ЯНАО Андрей Листишенко.

Весь округ на связи

Обязательное требование вступит в силу на полгода позже, чем планировалось изначально. Как было с ЕГАИС, нововведение вызывает массу споров.

Среди доводов у противников часто фигурирует ненадежный интернет. Как следует из законодательства, если в населенных пунктах нет Всемирной паутины или она не дотягивает до нужных норм, то документы можно оформлять по старинке. Список территорий утверждается на уровне субъекта РФ

В службе ветеринарии ЯНАО отметили, что такого нормативного акта нет, поскольку муниципалитеты, по данным профильного департамента, покрыты Сетью полностью. Причем для работы в «Меркурии» высоких скоростей не нужно.

По данным Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО , ямальцы не спешат переходить на электронную платформу. Из 9852 хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в системе, работают пока семь процентов. В то же время количество оформляемых в электронном виде документов постоянно растет. Когда существовала только бумажная версия, было в среднем 30 тысяч в год, в 2017-м — уже более 150 тысяч. И только за март нынешнего года оформлено 20 250 документов.

Штрафы за игнорирование «Меркурия» еще не приняты, но не исключено, что они появятся к концу года. А вот за перевозку продукции без ветдокументов санкции никто не отменял. Для юрлиц они доходят до 500 тысяч рублей по ст.10.8 КоАП РФ.

КОММЕНТАРИИ

Учёт проще, надо подключать контрагентов

«Красный Север» опросил представителей торговли в разных муниципалитетах. Часть собеседников

уже освоили систему, другие даже не знают, касается их новшество или нет…

Тем, кто еще не разобрался, предстоит совершить ряд открытий. Каких, рассказали предприниматели, уже познакомившиеся с «Меркурием».

Людмила Козакова, бухгалтер фирмы «Тайм» из Салехарда , в электронной форме видит только плюсы, если бы иногда не подводил интернет. Организация снабжает продукцией образовательные учреждения окружного центра.

— Раньше несколько раз в неделю ходила к ветеринарам, чтобы оформить документы, теперь делаю всё на рабочем месте. Получив партию товара, гашу свидетельство поставщика и оформляю на каждую партию свои документы. После подтверждения ветеринарией, просто распечатываю и отправляю контрагентам. Хотелось, чтобы и они подключились к системе и не требовали с нас бумаг, — отметила она.

Индивидуальный предприниматель Дамир Тухватуллин с «Меркурием» работает с начала 2017 года.

— Для бухгалтерии работы немного прибавилось, приходится документально делить продукцию, которая уходит в магазины и остается на складе. Но зато стало меньше папок с бумагами, и искать их в системе проще, — отметила бухгалтер Ирина Корюкова.

А вот у производителей «молочки» пока не всё так гладко. В Национальном союзе производителей молока поддерживают идею электронных сертификатов на сырое молоко, а вот для переработчиков считают меру избыточной. Такие документы на готовую продукцию ранее не требовались, вдобавок появились новые расходы.