Зоомагазин заплатит орловчанке полмиллиона за злобного какаду

Северный районный суд Орла удовлетворил иск орловчанки к ООО «Фортуна» о защите прав потребителей. Ей обязаны вернуть деньги, уплаченные за товар, перечислить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, а всего — более 550 тысяч рублей.

Женщина купила в апреле 2017 года Молуккского Какаду. Птица обошлась в 180 тысяч рублей. Попугая передали в коробке и просили не открывать до приезда домой, чтобы он не испытывал стресс. Позже при осмотре нового питомца орловчанка обнаружила, что у него нет фаланги на пальчике. Кроме того, на конечности отсутствовало кольцо, что подтверждает принадлежность попугая к дикому, не выкормленному экземпляру.

Птица вела себя в доме крайне агрессивно. Не позволяла подойти к клетке, ломала прутья, вылетала наружу и нападала на людей. Орловчанка была вынуждена вернуть попугая продавцу. Ей обещали другую птицу, но с доплатой — до 250 тысяч рублей. Орловчанка согласилась и перечислила часть суммы. Однако птицу не получила, так как та умерла. Продавец же отказался возвращать деньги. Это стало поводом для обращения в суд.