Ещё
Зоомагазин заплатит орловчанке полмиллиона за злобного какаду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зоомагазин заплатит орловчанке полмиллиона за злобного какаду 

РИА 57 45 минут назад
Фото: РИА 57
Северный районный суд Орла удовлетворил иск орловчанки к ООО «Фортуна» о защите прав потребителей. Ей обязаны вернуть деньги, уплаченные за товар, перечислить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, а всего — более 550 тысяч рублей.
Женщина купила в апреле 2017 года Молуккского Какаду. Птица обошлась в 180 тысяч рублей. Попугая передали в коробке и просили не открывать до приезда домой, чтобы он не испытывал стресс. Позже при осмотре нового питомца орловчанка обнаружила, что у него нет фаланги на пальчике. Кроме того, на конечности отсутствовало кольцо, что подтверждает принадлежность попугая к дикому, не выкормленному экземпляру.
Птица вела себя в доме крайне агрессивно. Не позволяла подойти к клетке, ломала прутья, вылетала наружу и нападала на людей. Орловчанка была вынуждена вернуть попугая продавцу. Ей обещали другую птицу, но с доплатой — до 250 тысяч рублей. Орловчанка согласилась и перечислила часть суммы. Однако птицу не получила, так как та умерла. Продавец же отказался возвращать деньги. Это стало поводом для обращения в суд.
Сообщение Зоомагазин заплатит орловчанке полмиллиона за злобного какаду появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловец наказал бизнес-леди за слезы, вызванные незамерзайкой На территории орловского сахарного завода обезвредили две мины В 2017 году больше всего орловцы жаловались на жилищные права и ЖКХ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обвинили РФ в инциденте над Балтийским морем79
Сеул решил судьбу войск США в случае мира с КНДР196
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана163
Мюллер пригрозил Трампу судом из-за России
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко31
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение