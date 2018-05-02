Появился онлайн-ресурс открытых наследственных дел в РФ 

Федеральная нотариальная палата заявила о запуске публичного онлайн реестра с данными о том, у какого нотариуса открыто наследственное дело.
Такой онлайн-поиск содержит в себе всю соответствующую информацию нотариата с 2014 года.
Для поиска необходимо ввести ФИО наследодателя, дополнительно можно указать даты рождения и смерти.
Если дело открыто, система выдаст ФИО нотариуса, который им занимается, и адрес его нотариальной конторы.
Главной задачей сервиса является экономия времени при получения информации о наследственных делах.
«Внедрение электронных технологий в работу нотариусов позволило значительно упростить и ускорить получение нотариальных услуг, а также усилить защиту юридически значимых сведений от утери и фальсификации»,
— говорит президент ФНП Константин Корсик.
Также в ФНП упоминают, что сервис полезен гражданам, судам, банкам и другими организациями.