Появился онлайн-ресурс открытых наследственных дел в РФ

Федеральная нотариальная палата заявила о запуске публичного онлайн реестра с данными о том, у какого нотариуса открыто наследственное дело.

Такой онлайн-поиск содержит в себе всю соответствующую информацию нотариата с 2014 года.

Для поиска необходимо ввести ФИО наследодателя, дополнительно можно указать даты рождения и смерти.

Если дело открыто, система выдаст ФИО нотариуса, который им занимается, и адрес его нотариальной конторы.

Главной задачей сервиса является экономия времени при получения информации о наследственных делах.

«Внедрение электронных технологий в работу нотариусов позволило значительно упростить и ускорить получение нотариальных услуг, а также усилить защиту юридически значимых сведений от утери и фальсификации»,

Также в ФНП упоминают, что сервис полезен гражданам, судам, банкам и другими организациями.