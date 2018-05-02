Ещё
CNN: Су-27 ВКС РФ «непрофессионально» перехватил самолет США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNN: Су-27 ВКС РФ «непрофессионально» перехватил самолет США 

ИА Regnum 1 час назад
Истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России «непрофессионально» сблизился с самолетом Boeing P-8 Poseidon ВВС США в воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Утверждается, что во время сближения расстояние между самолетами составило порядка 20 футов (около 6 метров). Якобы в таком состоянии самолеты пребывали около девяти минут.
CNN отмечает, что сближение хоть и было «непрофессиональным», но опасности не представляло.
Напомним, самолеты ВВС и ВМС США регулярно совершают провокационные полеты вблизи российских границ в воздушном пространстве над Балтийским и Черным морями.
Эти полеты осуществляются в рамках стратегии военного блока НАТО по сдерживанию России.
Российские ВКС регулярно перехватывают боевые самолеты НАТО, что вызывает крайнюю нервозность у командования Североатлантического альянса. Каждый раз после такого перехвата страны НАТО кричат о «непрофессионализме» пилотов российских ВКС.
Последний раз подобный инцидент произошел 30 января 2018 года, когда российский Су-27 перехватил в воздушном пространстве над Черным морем самолет ВМС США.
Это неполный текст новости
ИА Regnum: последние новости
США объявили о финальной операции против исламистов в Сирии МИД Турции: Будем сотрудничать с США в Сирии по образцу Манбиджа Мнучин: Диалог с «Русалом» обнадёживает
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США245
Сеул решил судьбу войск США244
В Армении началась тотальная блокировка280
Киев назвал три варианта возвращения Донбасса98
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана198
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение