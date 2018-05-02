Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Китае

Роспотребнадзор предупредил туристов. В сообщении говорится, что в двух населенных пунктах округа зарегистрировано три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы. Установлено, что заболевшие заразились при контакте с больными домашними животными.

"Сообщается об одном погибшем и двух госпитализированных, также выявлено 25 человек, имевших контакт с заболевшими. В районе вспышки объявлен карантин, рынки по продаже домашнего скота в округе закрыты. Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится на сайте ведомства.

Напомним, что в Ямало-Ненецком автономном округе завершен весенний этап вакцинации оленей против сибирской язвы. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, массовая вакцинация в весенний период проводилась в регионе впервые, практический опыт весенних прививок был получен в прошлом году.

Прививочная кампания проходила в переносных коралях, летом же подобные мероприятия возможны только благодаря малой авиации. Вакцинацию проводили 30 прививочных бригад. Всего за месяц в Шурышкарском, Приуральском, Ямальском, Тазовском и Надымском районах было привито 130 тысяч северных оленей. В прошлом году, в аналогичный же период специалисты обработали чуть более 20 тысяч голов оленей. Всего в 2018 году на Ямале предстоит привить более 658 000 голов северных оленей.

«Оленеводам не пришлось каслать к месту проведения вакцинации, высокий снежный покров обеспечил сохранность пастбищ от вытаптывания и самое главное — олени хорошо перенесли прививки, у них отсутствовали поствакцинальные осложнения», — отмечают в службе ветеринарии округа.