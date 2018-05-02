Омских пенсионеров зовут участвовать в конкурсе информационной грамотности

Как сообщает сайт омской мэрии, стартовал четвёртый Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету-2018». Для участия в нём приглашают пенсионеров, которые научились работать на компьютере и в Интернете самостоятельно либо на специализированных курсах.

Для участия в конкурсе надо будет написать эссе на заданную тему по пяти номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет-достижения»; «Моя общественная интернет-инициатива»; «Интернет-предприниматель», «Интернет-работодатель» и до 9 октября 2018 года подать заявку на сайте конкурса.