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CNN рассказал о сближении Су-27 и американского самолета над Балтийским морем
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CNN рассказал о сближении Су-27 и американского самолета над Балтийским морем 

Rambler News Service 8 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Российский истребитель Су-27 «непрофессионально» сблизился с американским самолетом-наблюдателем P-8 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает CNN со ссылкой на военные источники.
Инцидент произошел 1 мая. Су-27, по словам одного из источников CNN, пролетел примерно в 20 футах (6,1 м) от P-8. Собеседники телеканала назвали перехват «безопасным, но непрофессиональным».
Представитель ВМС США в беседе с телеканалом объяснил, что такие случаи флот не классифицирует. Сближения самолетов ведомство описывает только как безопасные и небезопасные.
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