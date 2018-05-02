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Первые «прямые» договоры заработают в середине мая
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Первые «прямые» договоры заработают в середине мая 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Организация «прямых» платежей требует не менее 30 дней. За этот период ресурсоснабжающая организация должна уведомить собственников о переходе на прямой способ оплаты ресурсов, например, повесить объявление на информационном щите подъезда.
"Я думаю, через месяц после вступления закона должны быть первые дома, которые уже перешли на «прямые» договоры, это где-то в середине мая", — отметил министр.
Он уточнил, что квитанции могут выставляться самим поставщиком ресурсов или единым расчетным центром. Возможен и третий вариант, когда квитанции выставляет управляющая компания, но без остановки средств на своих счетах.
"В этом случае ресурс указывается в общей квитанции, которая приходит от управляющей компании, но напротив ресурса указан счет ресурсоснабжающей организации — стоит штрих-код, по которому этот счет можно оплатить", — уточнил глава Минстроя.
Полную версию интервью с министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем читайте завтра, 3 мая, в "Российской газете"
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