Первые «прямые» договоры заработают в середине мая

Организация «прямых» платежей требует не менее 30 дней. За этот период ресурсоснабжающая организация должна уведомить собственников о переходе на прямой способ оплаты ресурсов, например, повесить объявление на информационном щите подъезда.

"Я думаю, через месяц после вступления закона должны быть первые дома, которые уже перешли на «прямые» договоры, это где-то в середине мая", — отметил министр.

Он уточнил, что квитанции могут выставляться самим поставщиком ресурсов или единым расчетным центром. Возможен и третий вариант, когда квитанции выставляет управляющая компания, но без остановки средств на своих счетах.