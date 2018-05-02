Как Троцкий и Ленин пытались совершить революцию в Европе

Большевики оценивали сложившуюся в 1915-1916 годов ситуацию как повсеместный революционный кризис. Когда в феврале 1917 года в России начались революционные события, оба лидера революционной социал-демократии (Троцкий примкнул к большевикам только в августе 1917 года) не сомневались, что революционный пожар распространится из России на другие воевавшие страны. Конечно, непосредственно приступить к «экспорту революции» они смогли, только взяв власть. [С-BLOCK]

2 (15 по новому стилю) ноября 1917 года большевики провозгласили «Декларацию прав народов России». «Декларация» устанавливало право каждой нации отделиться от России и образовать собственное государство. Этим воспользовались силы не только и не столько большевистские. О независимости сразу заявили Финляндия Украина . Местные правительства там были враждебны большевикам. Тем не менее Ленин признал финское правительство Свинхувуда, а в Украину были отправлены отряды красной гвардии — под предлогом, что рабочие Харькова восстали и провозгласили Украинскую советскую республику. Впрочем, в январе 1918 года началась пролетарская революция и в Финляндии. Её ударной силой были моряки русских боевых кораблей, базировавшихся на базе Свеаборг, и солдаты.

22 января 1918 года Совет Социал-демократической партии Финляндии принимает решение — начать вооружённое восстание. Восставшим было обещана помощь оружие от Ленина. 27 января восставшие начали захватывать вокзалы, банки, государственные учреждения в финской столице. На следующий день, 28 января, был образовано правительство — Совет народных уполномоченных. Буржуазное правительство обосновалось на севере Финляндии, а городе Ваза. Главнокомандующим армией законного правительства был назначен К. Маннергейм. [С-BLOCK]

По условию Брест-Литовского мирного договора с Германией Россия не имела права оказывать вооружённую помощь финским повстанцам, однако нарушала его, направляя туда красногвардейцев. В мае 1918 года революция была полностью подавлена с помощью германских войск.

Зимой 1918/19 года большевистские войска одерживали крупные успехи. Казалось — вот-вот начнут сбываться мечты о мировой революции. Красные вошли в Прибалтику, Западную Украину. Главной стратегической целью РККА весной 1919 года стало вторжение в Венгрию , где в конце марта вспыхнула революция и была провозглашена советская республика. Однако из-за трудности, возникших к советских армий на других фронтах, этот план не был реализован.

Очередной замысел перенести революцию в Европу возник в ходе войны с Польшей , в 1920 году. Основной задачей, преследовавшейся советским командованием, было протянуть «руку помощи» немецким рабочим. Наступление советских войск шло по кратчайшей дороге с границе Германии. Оно не преследовало задачу разгрома польских вооружённых сил. Революция в Германии считалась важнее. Сосредоточив на Висле Варшавы крупную группировку, поляки перешли в контрнаступление, разбившее армию «исполненную революционного энтузиазма». [С-BLOCK]