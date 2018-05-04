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Жители Екатеринбурга смогут решить судьбу транспортной реформы
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Жители Екатеринбурга смогут решить судьбу транспортной реформы 

АиФ Урал 18 минут назад
Фото: АиФ Урал
Дорожное движение в Екатеринбурге модернизируют за 26 млн рублей. Городская администрация уже занимается поиском подрядчика, который проведет работы. Повлиять на изменения в движении транспорта смогут сами горожане, об этом сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал».
Мэрия Екатеринбурга организовала на портале госзакупок открытый конкурс на определение подрядчика, который разработает комплексную схему организации дорожного движения в уральской столице. Согласно документации, победителю конкурса предстоит провести большой объем работ в несколько этапов: определить характеристику существующего состояния транспортной инфраструктуры Екатеринбурга, выбрать оптимальный вариант ее развития и разработать комплексную схему по организации дорожного движения.
Так, на первом этапе подрядчик должен будет в разное время суток определить интенсивность движения и состав транспортных потоков на городских дорогах, собрать информацию о действующих схемах движения автотранспорта и опросить не менее 2 тыс. горожан, чтобы узнать у них, каким транспортом они пользуются, когда и как часто, а также есть ли у них предложения по усовершенствованию транспортной системы. Также победителю конкурса предстоит проанализировать пассажиропоток, уровень обслуживания населения, определить, насколько безопасно дорожное движение и как воздействует транспортная инфраструктура на окружающую среду и здоровье горожан.
На втором этапе подрядчику предстоит разработать варианты — пессимистичный, средний и оптимистичный — развития транспортной инфраструктуры на срок до 2035 года. На последнем этапе победитель конкурса должен будет разработать комплексную схему с расчетом стоимости, сроков и распределением отвественных за ее реализацию. Результаты работ будут представлены мэрии Екатеринбурга в виде отчета в формате MS WORD и pdf и презентации в формате MS PowerPoint, а также роликов, демонстрирующих в режиме реального времени движение транспортных потоков.
Согласно документации, анализ существующего состояния транспортной инфраструктуры должен быть проведен к 29 июня 2018 года, а комплексная схема разработана к 20 ноября. Победитель конкурса будет определен 25 мая.
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