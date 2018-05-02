Расставят точки: в Екатеринбурге мэрия два месяца будет принимать заявки на новые месте для ларьков

Мэрия начала разрабатывать схему размещения нестационарных объектов на территории Екатеринбурга . 28 апреля было опубликовано постановление об этом. В постановлении говорится, что в течение двух месяцев после публикации этого документа в городском комитете по товарному рынку от граждан и юрлиц будут принимать предложения, какие места под киоски и павильоны надо включить в новую схему.

Комиссии, которые рассмотрят эти заявки, будут собираться с 1 мая по 5 июля. До 15 июля схема должна уйти в Мингосимущества области на согласование, и до 30 ноября 2018 года она должна быть утверждена главой администрации Екатеринбурга.

Новая схема размещения будет введена вместе с другим важным изменением: в правительстве области сейчас готовится закон, согласно которому с 2019 года у Екатеринбурга будут полномочия выбирать претендентов на вакантные места под киоски на основе аукциона.