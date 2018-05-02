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Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Роспотребнадзор выпустил предупреждение о вспышке сибирской язвы в Китае, от которой на данный момент погиб один человек. Памятка опубликована на сайте ведомства.
"По сообщению местных властей автономного округа Нинся (север центральной части Китая), в двух населенных пунктах округа зарегистрировано три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы. Сообщается об одном погибшем и двух госпитализированных", — говорится на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре уточнили, что заболевшие сибирской язвой заразились при контакте с больными домашними животными — курами и овцами.
Ранее Ростуризм призвал россиян не трогать птиц и кошек в Швеции из-за вспышки сальмонеллеза.
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