Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае

Роспотребнадзор выпустил предупреждение о вспышке сибирской язвы в Китае , от которой на данный момент погиб один человек. Памятка опубликована на сайте ведомства.

"По сообщению местных властей автономного округа Нинся (север центральной части Китая), в двух населенных пунктах округа зарегистрировано три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы. Сообщается об одном погибшем и двух госпитализированных", — говорится на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что заболевшие сибирской язвой заразились при контакте с больными домашними животными — курами и овцами.