Как США свергли «румынского Сталина» Николае Чаушеску

Его называли «гением Карпат» и «румынским Сталиным», он поднял промышленность и спорт в Румынии до невиданных высот, но был свергнут в результате переворота, инспирированного Западом и Советским Союзом.

Ученик сапожника

Николае Чаушеску называли «румынским Сталиным». Параллели действительно налицо. Во многом, даже в фактах биографии. Чаушеску родился в крестьянской семье 26 января 1918 года. Из десяти детей в семье он был третьим. Семья жила бедно — в доме из трёх маленьких комнат, где не было даже электричества. Переехав в 11-летнем возрасте в Бухарест , Николае начинает учиться на сапожника. Денег на жизнь не хватает и мальчик промышляет карманными кражами. Через четыре года он начинает работать подмастерьем в сапожной мастерской Александра Сандулеску, активного члена Коммунистической партии Румынии. [С-BLOCK]

Тогда Чаушеску знакомится с коммунистическими идеями и загорается ими так, что вплоть до 1944 года на свободе он находится гораздо реже, чем сидит в тюрьмах и лагерях. 23 августа 1944 года, когда был низложен и арестован прогермански настроенный премьер-министр Румынии Ион Антонеску, Чаушеску совершает побег из тюрьмы и становится невероятно популярным. 30 декабря 1947 года в Румынии была упразднена монархия, и Чаушеску стал республиканским министром сельского хозяйства. Проводя коллективизацию, он лично расстреливал слишком строптивых сельчан. 19 марта 1965 года от рака умирает его старый друг, 63-летний лидер Румынии Георгиу-Деж. До сих пор Николае находился в тени последнего. Чаушеску, ратующий за самостоятельную политику Румынии, стремительно набирает популярность и уже в декабре 1967 года становится главой государства.

Свое мнение

Чаушеску был чрезвычайно неудобным политиком. Ярый сталинист, Чаушеску резко не принял курс Хрущёва и постоянно вёл самостоятельную экономическую политику, сокращая до минимума экономическую зависимость от СССР. И у него это получалось. Правда, кредиты брать все же пришлось — у Запада, но деньги Чаушеску тратил не бездумно. Страна становилась независимым государством с развитой легкой и тяжелой промышленностью. Румыния почти самостоятельно достроила Чернаводскую АЭС, а к моменту свержения свои кредитные обязательства перед Западом Чаушеску выполнил. Конечно, курс Румынии на экономическую и политическую независимость резко изменил отношение Запада к Чаушеску. «Семерка» в сущности перешла к политике экономической блокады республики. СССР также не был доволен Чаушеску. В 1968 году Румыния отказалась присоединиться к вводу войск Варшавского Договора в Чехословакию, а в 1979 году не поддержала ввод советских войск в Афганистан . Не присоединился Чаушеску и к «социалистическому» бойкоту летней Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе . Чаушеску ставил под вопрос все проекты Рейгана и Горбачёва, при этом в Румынии шло активное развитие по всем направлениям: от промышленности до спорта. Так, футбольный клуб «Стяуа», который Чаушеску курировал лично, в 1986 году взял Суперкубок УЕФА , в 1989 — выиграл Лигу Чемпионов.

Ядерная угроза

Свержение Чаушеску, политика которого отличалась непредсказуемостью и независимостью, было предопределено ещё и по той причине, что в Румынии времен Чаушеску шла активная работа по созданию ядерного оружия. По словам бывшего полковника тайной полиции, над секретным ядерным проектом трудилась целая армия инженеров и ученых. На Западе была украдена современная технология обогащения урана, в Румынии было налажено собственное производство тяжелой воды. [С-BLOCK]

Секрет производства бомбы Чаушеску получил от правительства Пакистана . Созданный в сотрудничестве с западногерманской фирмой институт работал над созданием ракеты-носителя, а министерство горного дела получило директиву приступить к созданию запасов урана на разработках месторождения в Бэице. В мае 1989 года западногерманский журнал «Шпигель» сообщал, что в Румынии строится подземный завод по производству ракет с ядерными боеголовками. 14 апреля того же года Чаушеску публично заявил, что Румыния способна производить ядерное оружие, отметив, однако, что не намерен использовать эту технологию. В декабре 1989 года Чаушеску был свергнут и расстрелян.

Друг «Шакала»

Глава Румынии оказывал всемерную поддержку террористу №1 в мире Ильичу Рамиресу, более известному по прозвищу Карлос-Шакал. Отец Ильича был фанатом коммунизма, поэтому и назвал троих своих сыновей именем лидера русских большевиков — Владимир, Ильич и Ленин. Славу главного террориста Шакалу принес захват заложников на встрече стран-членов ОПЕК Вене . Трое заложников были убиты сразу, и после этого правительство Австрии согласилось вести переговоры. Вооружение Ильичу для всех терактов поставляло румынское руководство. По данным разведки, Чаушеску поддерживал с террористом дружеские отношения и был заказчиком многих убийств, совершенных Карлосом, в том числе и убийства главного редактора радио «Свободная Европа» . Один из офицеров румынской армии, попросивший политического убежища у правительства США , погиб при загадочных обстоятельствах во время путешествия по Мексике , а в документах разведки был обнаружен подробный план убийства, подписанный и одобренный Чаушеску. Чаушеску так ценил Ильича Рамиреса, что перевел на его счет $1 млн «Римлянин»

Николае Чаушеску считал румын прямыми наследниками древних римлян, а румынский язык — самым близким из всех современных языков к латыни. Для доказательства этих тезисов в румынской Академии наук были сформированы специальные научные группы, занимавшиеся поисками доказательств имперской преемственности. Чаушеску открыто возвысил свою родню, руководствуясь девизом своих прямых предков: quod principi placuit, legis habet vigorem — законно то, что угодно властителю. Его жена, Елена Чаушеску, официально была вторым человеком в стране — первым заместителем премьер-министра, а сын, безвольный и аморальный пьяница, был поставлен во главе Сибиу . Параллель с одним из римских императоров укрепляется ещё и тем фактом, что Чаушеску настолько обожал подаренного ему в Англии лабрадора по кличке Корбу, что присвоил ему армейское звание полковника. Пса возили в отдельном лимузине с закреплённым водителем, а кормили специальным собачьим печеньем, которое румынский посол в Лондоне покупал в местном супермаркете и отправлял на родину дипломатической почтой.

Фобии

Чаушеску был невероятно мнительным. Как и Сталин, он очень боялся покушения, поэтому безопасность президента Румынии обеспечивалась особыми методами. Гардероб, включая верхнюю одежду и обувь, ежедневно обновлялся — чета Чаушеску опасалась отравления медленными ядами, впитывающихся через кожу. Еду Чаушеску проверял на наличие яда, бактерий и радиоактивности его личный инженер-химик майор Попа, который сопровождал президента с портативной лабораторией. Кроме этого, у Чаушеску была боязнь микробов. У его телохранителя всегда был флакон со спиртом, которым Николае протирал руки после прикосновения к предметам. Особое внимание гигиене уделялось во время заграничных поездок. Постельное белье отеля, где останавливался румынский лидер, заменяли его личным, прибывшим из Бухареста в опечатанных чемоданах, нижнее белье и столовые салфетки Чаушеску, стерилизованные и привезенные из Румынии в герметически запечатанных пластиковых мешках, перед использованием надлежало снова погладить, чтобы убить все микробы. Эти страхи, как показала история, не были напрасными. Против Чаушеску готовились сразу несколько заговоров, в одном из которых участвовал его собственный сын.

Тайны Тимошиара

Сценарий свержения Чаушеску был хорошо разработан. 17 декабря 1989 года в Тимишоаре начались антиправительственные выступления, переросшие в массовые волнения. Попытки милиции разогнать людей водометами вылились в многодневные столкновения. Одновременно за рубежом у румынских посольств были организованы демонстрации протеста против «жестокостей Чаушеску». По нескольким мировым телеканалам прошел сюжет об убийствах агентами секретной румынской спецслужбы «Секуритате» мирных жителей Тимишоара. Позже оказалось, что в качестве «жертв» режима Чаушеску мир увидел тела умерших, которые за плату предоставляли санитары городских моргов. Сейчас уже известно, что за свержением Чаушеску стояли США. Операция была поручена руководителю восточноевропейского отдела ЦРУ Милтону Бордену. На случай провала существовал и план «Б». Он предусматривал ввод в Румынию советских войск. Военные части СССР в Одесской области и прикарпатье были приведены в боевую готовность. [С-BLOCK]

Улетая из Бухареста на вертолёте, Чаушеску приказал пилоту связаться с Советской границей и запросить посадку на территории СССР. Получив отказ, он всё понял. Расстрел Чаушеску прошел без суда и следствия. По результатам последних общественных опросов в Румынии, Николае Чаушеску считают там человеком, который сделал больше всего хорошего румынам за последние 100 лет.