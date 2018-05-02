Россия призвала выработать в ООН механизм противодействия липовым новостям

ООН , 2 мая. / ТАСС /. Самостоятельные усилия государств по борьбе с «фейковыми новостями» вряд ли окажутся эффективными, и существует «реальная опасность» того, что они приведут к подавлению инакомыслия и зачистке информационного пространства от неугодных СМИ. Об этом заявил во вторник начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич.

Выступая на 40-й сессии Комитета ООН по информации, он озвучил предложение России о выработке механизма противодействия «фейкам».

"Односторонние и разнонаправленные попытки борьбы некоторых стран с «фейковыми новостями» на уровне своих национальных законодательств вряд ли окажутся эффективными. При этом, как показывает практика, существует реальная опасность того, что в запале этой борьбы международное право и общепринятые демократические и гуманистические принципы отойдут на второй план, уступив место тоталитарным методам подавления инакомыслия, зачистке информационного пространства от неугодных СМИ и даже мнений отдельных индивидов. Что в итоге приведет к деградации правовых основ нормального функционирования гражданского общества, универсальных прав и свобод, за которые веками боролось человечество", — сказал дипломат.

По его словам, Россия призывает страны мира «к сотрудничеству на этом треке и приложению совместных усилий по выработке механизма противодействия „фейкам“, отвечающего интересам всех стран». Как заявил Буякевич, в связи с этим российская сторона настоятельно предлагает Департаменту общественной информации ООН «обратить на этот вопрос особое внимание при планировании своей работы на последующий период».

Он напомнил, что в прошлом году делегация РФ уже предлагала начать разработку «базовых параметров стратегии борьбы с „фейковыми новостями“ под эгидой секретариата ООН. „Однако необходимо признать, что с тех пор мы не увидели какого-либо существенного прогресса в данном вопросе, в то время как риски, связанные с этим явлением, лишь усугубляются на фоне глобальной политической турбулентности и возвращения ряда государств к практике информационного противоборства по лекалам холодной войны“, — добавил представитель МИД РФ.

По его словам, в текущей ситуации очевидным становится то, что серьезный вызов исходит ни столько от „фейковых новостей“ как таковых, сколько от „стремления некоторых государств использовать их в угоду политической конъюнктуре в качестве предлога для усиления контроля над национальным информационным пространством и легализации цензуры“. „Это наносит непоправимый урон институту независимой журналистики, являющейся краеугольным камнем гражданского общества, нарушаются такие основополагающие принципы международного права, как равный доступ к информации для всех и свобода выражения мнений“, — констатировал Буякевич.

Россия — за языковой паритет

В своем выступлении представитель МИД РФ выразил обеспокоенность решением секретариата ООН прекратить с февраля этого года размещение на сайте всемирной организации видеозаписей пленарных заседаний Генеральной Ассамблеи и Экономического и социального Совета на всех шести официальных языках ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский). Как заметил Буякевич, теперь пользователи могут пересмотреть выступления ораторов на заседаниях только в оригинальной версии и в переводе на английский язык.

»Кроме того, теперь сопроводительное описание вообще всех выступлений, включая СБ [Совета Безопасности], публикуется лишь на английском языке. В результате, с одной стороны, формально часть видеоконтента продолжают архивировать на всех официальных языках, с другой — значимая доля целевой аудитории фактически оказалась от него отрезана, потеряв возможность поиска записей по метаданным на ином, кроме английского, языке", — сказал дипломат.

По его словам, нельзя допустить ситуации, «при которой знание английского языка превратится в своего рода пропуск в мир ООН, что подрывает сам фундаментальный принцип всемирного охвата организации».

"Убеждены, что любые шаги, идущие в ущерб языковому паритету, недопустимы, тем более решения, напрямую затрагивающие наполнение портала организации как центрального элемента ее информационно-просветительской деятельности. Необходимо не перечеркивать достижения в сфере многоязычия, а, напротив, наращивать усилия на данном направлении", — указал Буякевич.